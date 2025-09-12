Vielfalt im Nachrichtenpanorama

Ein vielfältiges Spektrum an Nachrichten thematisiert dieser Artikel mit Beiträgen aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Sport und Kultur. Von neuen Wohnprojekten über politische Debatten bis hin zu Sportereignissen decken die Nachrichten ein breites Spektrum ab.

Wincasa vermietet nun exklusive Lofts in bester Lage gegenüber dem Wasserturm ab rund 2500 Franken pro Monat für eine 1,5-Zimmer-Wohnung. Géraldine Picaud wird Anfang 2024 CEO des weltweit tätigen Inspektions- und Warenprüfkonzerns SGS. Die Französin hat das träge gewordene Unternehmen hart angefasst – etwa so, wie sie auf ihrem Weg an die Spitze selbst mit sich umgegangen ist. Der russische Übergriff auf Polen mit einem Schwarm Drohnen sorgt auch in Bern für Beunruhigung.

Denn er zeigt, wie wehrlos die Schweiz derzeit gegen Angriffe aus der Luft ist. Im April hat es im Elefantengehege des Zoo Zürich Nachwuchs gegeben. Vor zwei Tagen hatte das Jungtier aber einen schweren Unfall. Nun ist es verstorben. 84'000 Eintritte und eine Auslastung von 89 Prozent: Das sind die wichtigsten Kennzahlen des Sommer-Festivals 2025, das am Sonntag zu Ende geht. Eine ganz besondere Neuheit spielte dabei eine wichtige Rolle. Video zeigt Täter auf der Flucht ++ Dieser Student stellte Kirk die letzte Frage ++ Wieder freigelassene Ex-Verdächtige bedroht. Über 2000 Tonnen Rohstoffe verarbeitet die J.C. Fridlin AG aus Hünenberg jedes Jahr zu Gewürzen, unter anderem für Migros und Coop. Das Familienunternehmen kann dabei auf eine 250-jährige Geschichte zurückschauen. Jacqueline Badran kritisiert Bürgerliche: «Fanboys von Korruption und Geldwäscherei haben das Sagen» FDP-Finanzministerin Karin Keller-Sutter kämpfte an der Seite der Linken für möglichst griffige Regeln im Kampf gegen Geldwäscherei im Bereich Immobilien. Aber gegen ihr eigenes bürgerliches Lager und die Berater-Lobby stand sie auf verlorenem Posten. Pilze sammeln boomt. Doch Fachleute beobachten, dass gerade Unerfahrene oft bedenkenlos sammeln. Ein Notfallpilzexperte zeigt, wo die Risiken liegen – und warum die Nachfrage nach Kontrollen in der Zentralschweiz rasant steigt. Alles ausverkauft: Ticket-Wahnsinn bei der Eishockey-WM in der Schweiz – so haben Sie doch noch Erfolg Wer ein Ticket für ein Spiel der Schweizer bei der Hockey-WM 2026 kaufen möchte, braucht Geduld, Geld und wohl auch ein bisschen Glück. Das sind die Hintergründe – und unsere Tipps, um doch noch an ein Ticket zu kommen. Die 11. Knock-Out Fight Night ist auch ein Länderkampf. Drei Athleten aus Thailand treten gegen drei Kämpfer aus der Schweiz an. Zudem geht die beste nationale Fighterin in den Ring. Eine Migros-Filiale in Zürich steht seit Jahren im Mittelpunkt eines Rechtsstreits zwischen der Migros und der grössten Gewerkschaft. Kürzlich konnte die Unia einen Sieg feiern. Doch die Freude währte nur kurz. «Tragen Blau-Weiss im Herzen»: Darum baut Tudor Pro Cyling für 18 Millionen Franken einen neuen Hauptsitz in Sursee Das Rennveloteam zieht von Schenkon nach Sursee um. CEO Raphael Meyer spricht über die Gründe für den Umzug, die Vision hinter dem Neubau und weshalb das Projekt für ihn auch eine Herzensangelegenheit ist. «Sie alle sind verantwortlich»: Das Trump-Lager sieht in der Ermordung von Charlie Kirk eine Kriegserklärung Präsident Donald Trump kündigt nach dem Attentat auf den beliebten rechten Aktivisten Vergeltung an. Damit droht eine Eskalation der Lage in den USA. Vor einigen Jahren wurde nach dem Fussballspiel oder der Sportlektion noch geduscht. Doch heute weigern sich immer mehr Jugendliche in der Schweiz. In den Garderoben gibt es Probleme. Die Grünen schlagen vor, die Abfallproblematik an der Fasnacht mit einem Pfandsystem in den Griff zu bekommen. Doch das sei nicht umsetzbar, findet der Stadtrat. Immerhin scheinen andere Massnahmen zu fruchten. Elektronische ID: Was Gegner im Kanton Luzern fürchten, ist für Befürworter ein grosser Vorteil Ende Monat stimmt die Bevölkerung über die E-ID ab. Während die Junge SVP auch im Kanton Luzern die Mutterpartei von der Nein-Parole überzeugt, werben alle andere Parteien für ein Ja.Max der Uristier, wie der riesige Holz-Muni vom Esaf nach dem Verkauf in die Innerschweiz heisst, ist in seiner neuen Heimat angekommen. In Einzelteile zerlegt wurde der über 180 Tonnen schwere Koloss in den Kanton Uri gebracht. Noch kann der Uristier jedoch nicht aufgebaut werden, da die Baubewilligung noch hängig ist. Wenn die Stadthalle zum Hexenkessel wird: Die Knock-Out Fight Night am Samstagabend im Livestream Thaibox-Legenden aus Thailand fordern die besten Schweizer Fighter heraus. Mit dabei sind internationale Stars wie Nabil Asmar sowie Aline Seiberth. Verfolgen Sie das Spektakel aus Sursee live. «Remo Meyer hat es wieder einmal geschafft!» – Unser Videokommentar zum neuen FCL-Kader Kurz vor Transferschluss hat Sportchef Remo Meyer noch Flügelspieler Oscar Kabwit an Bord gehol





