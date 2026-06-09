Viehauktion in Schüpbach: Spitzenpreise für Mutterkuhrinder und neue Markttrends

Detaillierter Bericht über die Zucht- und Nutzviehauktion in Schüpbach, bei der insbesondere Mutterkuhrinder hohe Preise erzielten und sich ein Trend hin zu physisch stärkeren Milchkühen zeigte.

In Schüpbach im Kanton Bern fand am 5. Juni eine bedeutende Zucht- und Nutzviehauktion statt, die eine Vielzahl von Fachleuten und Landwirten aus der gesamten Region anzog.

Insgesamt wurden etwa 80 Tiere, darunter Milchkühe, Rinder, Kälber sowie nähige Rinder für die Mutterkuhhaltung, öffentlich präsentiert. Die Bilanz der Auktion war insgesamt positiv zu bewerten, da beeindruckende 93 Prozent der insgesamt 84 aufgeführten Tiere einen neuen Besitzer fanden. Dennoch zeigte sich ein differenziertes Bild bei den erzielten Preisen, wobei die ursprünglichen Erwartungen im Bereich der Milchkühe nicht immer vollständig erfüllt wurden.

Im Gegensatz dazu erwiesen sich die nähigen Rinder für die Mutterkuhhaltung als besonders wertvoll, wobei die Verkaufspreise in dieser Kategorie selten die Marke von 4000 Franken unterschritten. Der Durchschnittspreis bei den Milchkühen lag bei 3466 Franken, während die nähigen Milchviehrinder für durchschnittlich 3560 Franken und die Mutterkuhrinder für beachtliche 4132 Franken verkauft wurden. Ein interessanter Trend zeichnete sich insbesondere bei den Milchkühen ab.

Während früher primär die Milchmenge und niedrige Zellzahlen die Preisfindung dominierten, rückt nun die physische Konstitution der Tiere immer stärker in den Fokus der Käufer. Schwere und gut aufgeeuterte Kühe erzielten deutlich höhere Preise, während Tiere, die eher leerfleischig wirkten, kaum die Grenze von 3500 Franken überschreiten konnten. Viele der angereisten Händler setzten genau an diesem Punkt ihre Schmerzgrenze. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildete die Kuh Kohler Leandro Vreni von Hansulrich Kohler aus Häusernmoos.

Unter der Leitung des Auktionators Andreas Aebi wurde sie für einen Spitzenpreis von 4400 Franken verkauft. Vreni überzeugte nicht nur durch ihre physische Präsenz, sondern auch durch eine starke erste Laktation von knapp 7000 kg sowie sehr hohe Inhaltsstoffe und eine ideale Melkbarkeit. Weitere beachtliche Ergebnisse erzielten Tiere wie die Rotfaktorkuh Gyrsgrat Dynastar Arlette für 3750 Franken sowie Ravona Roxel Fera, Dambach’s Pickel Clara und Heiniger’s Anthony Jenny, die jeweils für 3800 Franken zugeschlagen wurden.

Dennoch gab es Momente der Spannung, da viele Tiere ihre Schätzung nicht erreichten, was bei einigen Verkäufern und Käufern für wenig Verständnis und mangelnde Beweglichkeit sorgte. Im Gegensatz zum volatilen Markt der Milchkühe präsentierte sich das Segment der nähigen Rinder und Mutterkühe als äußerst stabil und lukrativ. Die Qualität der angebotenen Tiere in Schüpbach wurde von Experten als hervorragend gelobt. Besonders die nähigen Milchviehrinder brachten oft Beträge zwischen 3500 und 4000 Franken ein.

Noch beeindruckender waren die Ergebnisse bei den schweren Rindern für die Mutterkuhhaltung. So konnte Aral Petra, eine Kreuzung aus Limousin und Swiss Fleckvieh von Heinz Stucki aus Röthenbach, für stolze 4500 Franken verkauft werden. Auch Masuka Marta, ein weiteres Limousin-Rind aus Heimenschwand, erzielte einen Preis von 4200 Franken. Den absoluten Höhepunkt der gesamten Auktion bildete jedoch der Verkauf von Filippo Heidi, ebenfalls aus dem Betrieb von Heinz Stucki.

Diese Kuh wurde zusammen mit ihrem einmonatigen Kalb für einen Rekordpreis von 5000 Franken vergeben. Ein versierter Züchter merkte am Rande der Veranstaltung an, dass die Qualität der Milchkühe in Schüpbach zwar im Vergleich zur vorangegangenen Juni-Auktion gestiegen sei, es jedoch eine allgemeine Tendenz unter den Landwirten gebe, ihre absolut besten Tiere derzeit nicht auf den Markt zu bringen. Dies führe dazu, dass die Auswahl an Spitzenexemplaren in diesem Bereich tendenziell dünner werde.

Der Experte betonte zudem, dass eine Auktion eine gewisse kritische Masse an Top-Tieren benötigt, um sowohl professionelle Händler als auch ambitionierte Landwirte langfristig anzulocken. Ohne diese Zugpferde riskiere man, dass die Attraktivität der Veranstaltung auf Dauer sinke. Dennoch bleibt die Auktion in Schüpbach für ihre tadellosen Rinder in der Mutterkuhhaltung bekannt, was sich in der diesjährigen außergewöhnlichen Qualität der Tiere einmal mehr bestätigt hat





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