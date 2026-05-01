Video zeigt dramatischen Anschlagsversuch auf Trump – Verdächtiger bleibt in Haft

Die Bundesstaatsanwältin Jeanine Pirro veröffentlichte ein Video des Anschlagsversuchs auf ein Gala-Dinner mit US-Präsident Donald Trump. Der Beschuldigte Cole A. wird wegen versuchten Mordes angeklagt und bleibt in Untersuchungshaft. Das Video zeigt, wie der Angreifer mit einer Schrotflinte auf Sicherheitskräfte schießt und sich dem Galasaal nähert.

Staatsanwälte haben ein Video veröffentlicht, das den Vorfall bei einem Gala-Dinner mit US-Präsident Donald Trump zeigt, bei dem ein Verdächtiger auf Sicherheitskräfte losging. Der 31-jährige Cole A. aus Kalifornien, der wegen versuchten Mordes an Trump angeklagt ist, befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.

Die Bundesstaatsanwältin Jeanine Pirro veröffentlichte am Donnerstag ein Video, das die dramatischen Ereignisse vom Samstagabend dokumentiert. Darauf ist zu sehen, wie der Beschuldigte mit einer Schrotflinte auf einen Agenten des Secret Service schießt, während er durch die Sicherheitskontrollen stürmt und sich dem Galasaal nähert, in dem sich Regierungsmitglieder, Journalisten und andere Gäste befanden. Laut Pirro gibt es keine Hinweise darauf, dass der Agent von Schüssen seiner Kollegen getroffen wurde. Der Beamte trug eine kugelsichere Weste und überlebte den Vorfall unverletzt.

Cole A. wurde bei dem Angriff verletzt, jedoch nicht durch Schüsse. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angreifer mindestens einmal mit seiner Waffe gefeuert hat, während ein Secret-Service-Agent fünf Schüsse abgab. Zuvor war nicht bestätigt worden, dass die Weste des Beamten von einer Kugel des Schützen getroffen wurde. Der Verdächtige wird neben dem versuchten Mord an Trump auch wegen des illegalen Transports von Schusswaffen und Munition über Bundesstaatsgrenzen hinweg sowie wegen des Einsatzes einer Schusswaffe bei einer Gewalttat angeklagt.

In einer Botschaft bezeichnete sich Cole A. selbst als 'freundlichen Attentäter des Bundes' und äußerte Unmut über mehrere Maßnahmen der Trump-Regierung. Die Verteidigung argumentierte vor Gericht, dass der Name Trump in den Dokumenten des Angeklagten nie erwähnt wurde und die Anklage lediglich auf Spekulationen beruhe. Bei einer Anhörung stimmten die Anwälte von Cole A. zu, dass ihr Mandant vorerst in Untersuchungshaft bleibt, nachdem sie zuvor seine Freilassung gefordert hatten.

Zudem veröffentlichte Pirro ein weiteres Video, das zeigt, wie der Beschuldigte das Hotel am Tag vor dem Anschlag auskundschaftete. Die Ermittlungen dauern an, und weitere Details könnten in den kommenden Tagen bekannt werden





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