Wahlkampfexperte Louis Perron relativiert die tatsächliche Auswirkung von Videos auf das Abstimmungsergebnis. Er betont, dass die Reichweite eines Videos nicht automatisch dessen Glaubwürdigkeit oder Einfluss auf die Wahl oder Abstimmung bedeutet. Perron studierte Politikwissenschaft in Genf und machte seinen Master an der Graduate School of Political Management der George Washington University in Washington D.C. Er ist der Autor des Buches 'Beat the Incumbent: Proven Strategies and Tactics to Win Elections'.

Ein Video hat innerhalb kurzer Zeit eine Viertelmillion Mal Aufrufe erzielt, doch Wahlkampf experte Louis Perron glaubt nicht, dass dies einen signifikanten Einfluss auf die Abstimmung am 14.

Juni haben wird. Perron argumentiert, dass die Schweiz in den letzten Jahren stark gewachsen ist und mehr Asylsuchende als Pflegepersonal ankommt. Die Sozialhilfequote bei Asylsuchenden sei zu hoch und die Kriminalität unter ihnen zu hoch. Auch bei einem Ja-Entscheid würden genügend Fachkräfte kommen und die Nettozuwanderung wäre tiefer als im EU-Durchschnitt.

Die Meinungen zu dem Video sind gemischt, es gibt sowohl positive als auch kritische Stimmen





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