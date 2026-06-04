Vickrum Digwas Vater kritisiert Polizei nach Henry Nowaks Tod

Mark Nowak, der Vater von Henry Nowak, der im Dezember 2022 von Vickrum Digwa ermordet wurde, hat vor dem Crown Court in Southampton eine eindringliche Erklärung abgegeben. Darin kritisiert er das Vorgehen der Polizei und fordert Konsequenzen im Kampf gegen die Messerkriminalität in Grossbritannien.

Nach der Verurteilung von Vickrum Digwa zu lebenslanger Haft wegen des Mord es an Henry Nowak hat dessen Vater Mark Nowak vor dem Crown Court in Southampton eine eindringliche Erklärung abgegeben.

Darin schildert er die letzten Momente seines 18-jährigen Sohnes, kritisiert das Vorgehen der Polizei und fordert Konsequenzen im Kampf gegen die Messerkriminalität in Grossbritannien. Die Stellungnahme wurde am 1. Juni verlesen. Wir dokumentieren sie im Wortlaut, übersetzt ins Deutsche.

Guten Tag. Mein Name ist Mark Nowak. Ich bin Henry Nowaks Vater. Zu meiner Linken ist meine Tochter Olivia Nowak, Henrys ältere Schwester.

Und zu ihrer Linken ist Lucy Ross, Henry Nowaks Mutter. Die Geschworenen haben bestätigt, was wir immer schon wussten: Henrys Leben wurde ihm unrechtmässig, gewaltsam und ohne Rechtfertigung genommen. Henry war 18 Jahre alt. Er war freundlich, ehrgeizig, geliebt und voller Versprechen für die Zukunft.

Er hatte sein ganzes Leben noch vor sich, einen Abschluss, den er machen wollte, Orte, die er sehen wollte, und eine Zukunft, die er aufbauen wollte. Diese Zukunft wurde ihm gestohlen, und kein Urteil oder Strafmass wird sie jemals zurückbringen. Henry hat nichts falsch gemacht. Er war einer der freundlichsten, liebenswürdigsten und aufgeschlossensten Menschen, denen man je begegnen konnte.

Er war in jeder Hinsicht ein wunderbarer Mensch. Am 3. Dezember des vergangenen Jahres war Henry nach einem Abend mit seinen Fussballkameraden von der Universität auf dem Heimweg, als er auf Vickrum Digwa traf - einen Mann, der offen ein grosses Messer auf den Strassen Grossbritanniens mit sich führte. Dieses Messer wurde benutzt, um Henry das Leben zu nehmen.

Er hätte auf dem Heimweg sicher sein sollen. Stattdessen wurde er zu einem weiteren jungen Leben, das der brutalen Realität der Messerkriminalität in diesem Land zum Opfer fiel. Henry wurde mehrfach niedergestochen, und während sich seine Brust mit Blut füllte, versuchte er zu entkommen. Er wurde von Vickrum Digwa und anderen gejagt, misshandelt und gefilmt.

Als die Polizei eintraf, lag Henry am Boden, war kaum in der Lage, sich aufzusetzen, und befand sich offensichtlich in einem schweren medizinischen Notfall. Mit seinen letzten Worten sagte er den Beamten, dass er keine Luft bekomme. Er sagte ihnen, dass er niedergestochen worden sei. Tatsächlich sagte Henry den Beamten neunmal, dass er keine Luft bekomme.

Er sagte ihnen viermal, dass er niedergestochen worden sei. Die Antwort eines Beamten lautete: 'Ich glaube nicht, Kumpel.

' Die Polizei hat erklärt, sie sei von dem Mörder in die Irre geführt worden und die Lage bei ihrem Eintreffen sei unübersichtlich gewesen. Leider scheint uns die Wahrheit viel einfacher zu sein. Der Polizei wurde sowohl von unserem Sohn selbst als auch von einem Passanten, der den Notruf gewählt hatte, mitgeteilt, dass sie jemanden schreien hörten, dass jemand niedergestochen worden sei. Aber die Polizei glaubte ihnen nicht.

Henry wurde über den Kies gezogen, seine Hände wurden ihm auf den Rücken gezwungen und ihm wurden Handschellen angelegt. Statt als sterbendes Opfer behandelt zu werden, nahm die Polizei Henry offiziell wegen Körperverletzung fest und verlas ihm seine Rechte. Das war das Letzte, was er hörte. Henry starb nicht in Würde.

Er starb nicht mit der Sorgfalt, die er verdient hätte. Er verlor das Bewusstsein, bevor ihm irgendjemand glaubte. Lassen Sie mich eines absolut klarstellen: Wir halten Vickrum Digwa allein und zu 100 Prozent für den brutalen Mord an unserem Sohn verantwortlich. Aber Henry hätte nicht auf den Strassen von Southampton in Polizeigewahrsam sterben dürfen.

Die Art und Weise, wie er behandelt wurde, war unmenschlich und erniedrigend. Seinem Mörder hingegen wurde Anstand entgegengebracht. Ihm wurde geglaubt. Er trug bei seiner Festnahme keine Handschellen.

Er trug keine Handschellen, als er zur Polizeiwache transportiert wurde. Soweit wir wissen, trug er überhaupt nie Handschellen. Und wie Vickrum Digwa selbst vor Gericht aussagte, brachte die Polizei ihn sogar in die Küche, damit er sich sein Essen aussuchen konnte, während er wegen Henrys Mordes unter Arrest stand. Dieser Kontrast ist unerträglich.

Wir gehen davon aus, dass die beteiligten Beamten weiterhin im Dienst sind, obwohl wir verstehen, dass einige inzwischen möglicherweise zurückgetreten sind. Einer Beamtin wurde gestattet, die Polizei zu verlassen, bevor sie dem Independent Office of Police Conduct eine Aussage darüber gegeben hatte, was an diesem Abend geschehen ist. Die Untersuchung durch das Independent Office of Police Conduct dauert an.

Während wir auf den Abschlussbericht warten, fordern wir die Innenministerin auf, sicherzustellen, dass das Independent Office of Police Conduct über die Ressourcen, die Befugnisse und die Unabhängigkeit verfügt, die es benötigt, um eine vollständige, furchtlose und transparente Untersuchung durchzuführen. Unsere Familie sollte nicht länger um die Wahrheit kämpfen müssen





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