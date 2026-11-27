Die Vianco AG meldet 283 Millionen Franken Umsatz und wählt vier neue Verwaltungsratsmitglieder. Gleichzeitig warnen die hohen Preise und fehlende Kühe vor einer Verknappung.

Die 38. Generalversammlung der Vianco AG fand am Donnerstag in der Vianco Arena Brunegg statt und verlief einstimmig. Alle auf der Tagesordnung stehenden Traktanden wurden ohne Gegenstimme von den Aktionärinnen und Aktionären angenommen, wie Felix Hauri, verantwortlich für Qualitätsmanagement und Kommunikation bei Vianco, bekannt gab. Die Versammlung bestätigte nicht nur die Finanzzahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres, sondern wählte auch vier neue Mitglieder in den Verwaltungsrat ein, wodurch sich die Geschlechterbalance im Gremium deutlich ändert.

Finanzergebnis und Dividendenauszahlung 2025

Die Vianco AG schloss das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem deutlichen Wachstum ab. Der Umsatz stieg um elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr und erreichte ein Volumen von 283 Millionen Franken. Dieser Anstieg war hauptsächlich auf höhere Verkaufspreise zurückzuführen, obwohl sich die Anzahl der vermarkteten Tiere bei Nutz- und Schlachtvieh auf 99'583 belief, was einem Zuwachs entspricht. Den Aktionärinnen und Aktionären steht eine Dividende von zehn Franken pro Aktie zu.

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Die Marktentwicklungen zeigten ein komplexes Bild. Während Rückgänge bei den Kuhzahlen, ein stabiler Pro-Kopf-Verbrauch und das Bevölkerungswachstum die Nachfrage nach Schweizer Rindfleisch hoch hielten, gab es Engpässe. Bei den Programmen von Mutterkuh Schweiz konnte der Bedarf im Frühjahr und Sommer nicht vollständig gedeckt werden. Dies verdeutlicht die strukturellen Herausforderungen in der aktuellen Lieferkette.

Marktlage und Herausforderungen bei Milchkühen

Besonders schwierig gestaltete sich die Lage im Sektor Milchwirtschaft. Aufgrund der Milchkrise im vorangegangenen Winter sank die Nachfrage stark, was dazu führte, dass die Vianco AG vermehrt ganze Milchviehbestände vermarktete. Die Durchschnittspreise bei den Milchkuh-Anlässen lagen bei rund 3500 Franken, was 700 Franken weniger als im Vorjahr bedeutete. Diese Preisentwicklung spiegelt die wirtschaftliche Unsicherheit wider, mit der Landwirte konfrontiert sind.

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Der Sommer 2026 brachte zusätzliche Extrembedingungen mit sich. Hitze und Trockenheit führten zu Notverkäufen von Schlachtkühen, was die Verfügbarkeit von Tieren weiter einschränkte. Laut Identitas-Daten hat der Schweizer Kuhbestand einen historischen Tiefstand erreicht. Diese Datenlage unterstreicht die Dringlichkeit der aktuellen marktwirtschaftlichen Situation und die Notwendigkeit strategischer Anpassungen.

Neue Führung und strategische Ausrichtung

Der Verwaltungsrat der Vianco AG erfährt eine Erneuerung. Gerhard Hanhart aus Möriken AG, Michel Fäh aus Ballens VD und Paul Probst aus Fulenbach SO traten aus dem Gremium aus. Neu gewählt wurden Vanessa Kämpf-Villiger aus Mont-Crosin BE, Sydney Fäh aus Ballens VD, Jürg Niklaus aus Ottoberg TG und Petra Garigliano aus Erlinsbach SO. Mit diesen drei Frauen und einem Mann hat das Gremium nun seine Geschlechterzusammensetzung verändert, da es bisher ausschliesslich aus Männern bestand. Stefan Felder aus Schüpfheim LU übernahm das Amt des neuen Vizepräsidenten.

Die Vianco AG handelt pro Jahr rund 100'000 Tiere, vom Jäger bis zur Kuh, und erzielt den grössten Teil des Umsatzes mit Schlachtvieh für den Mutterkuhkanal. Das Unternehmen erwartet, dass sich das Angebot an Schlacht- und Nutztieren weiter verknappen wird. Folglich sind die Vianco AG und der Verband der Schweizerischen Milchindustrie davon überzeugt, dass die Schlachtviehpreise auf einem hohen Niveau bleiben werden.

Ausblick und Empfehlungen für Produzenten

Um der drohenden Verknappung entgegenzuwirken, sollen Mutterkuhhaltung und Weidemast einen Teil der Nachfrage auffangen. Die Vianco AG plant, Umstellungsbetriebe gezielt zu unterstützen, um diese Transition zu erleichtern. Für Produzenten empfiehlt das Unternehmen, Abkalbungen vermehrt im Frühjahr und Sommer zu planen. Dies soll Vorteile beim Tränkerpreis und beim Absatz von Milch- und Nutzvieh bringen.

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Die Bilanz des Sommers 2026 fällt düster aus, da tausende Kühe aufgrund der Hitze geschlachtet werden mussten und Rinder fehlen. Trotz der niedrigeren Bestände wurde mehr Milch produziert als im Vorjahr. Die Vianco AG bleibt zuversichtlich, dass durch die genannten Massnahmen die Versorgungsicherheit in der Schweizer Fleisch- und Milchindustrie langfristig stabilisiert werden kann.