Detaillierter Bericht zum Spiel zwischen VfB Stuttgart und FC Schalke 04. Alle Tore, Karten und wichtigen Spielzüge inklusive Wechsel von Bilal El Khannouss.

Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Schalke 04 wurde von einer Vielzahl an Torchancen, Fehlschüssen und taktischen Duellen geprägt. Beide Mannschaften zeigten sich im Angriff, scheiterten jedoch häufig an der Defensivstruktur der jeweiligen Gegner oder der Torwartparade. Im Verlauf der Partie wurden einige Wechsel vorgenommen und es gab kleinere Disziplinarmaßnahmen.

Aktionsreiche Momente und Fehlschüsse

FC Schalke 04 kam durch Nikola Katic in der eigenen Hälfte zu einem Freistoß, den der Spieler jedoch nicht im Tor unterbringen konnte. Anschließend suchte Kenan Karaman von FC Schalke 04 das Glück mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum, doch der Ball flog an der Latte vorbei. Die Vorlage für diesen Vorstoß stammte von Adil Aouchiche, der einen Steilpass nach einem Konter lieferte. Auch Chris Führich vom VfB Stuttgart hatte seine Chance, indem er mit dem rechten Fuß von links aus einem ungünstigen Winkel schoss, was jedoch abgeblockt wurde. Die Vorbereitung erfolgte hier durch Maximilian Mittelstädt.

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VfB Stuttgart erhielt durch Bilal El Khannouss in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen. In einer anderen Szene versuchte Deniz Undav vom VfB Stuttgart mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte zu treffen, wurde aber von der Torwartparade des Gegners gestoppt. Die Flanke dafür kam von Maximilian Mittelstädt. Grischa Prömel vom VfB Stuttgart hatte ebenfalls die Kugel am Fuß, sein Schuss wurde links unten gehalten. Dzenan Pejcinovic vom VfB Stuttgart versuchte es per Kopf aus kürzester Distanz, aber die Kugel ging rechts vorbei. Adil Aouchiche von FC Schalke 04 schoss mit dem rechten Fuß aus der Distanz, wurde aber links unten gehalten. Die Vorlage dafür stammte von Hwang Hee-Chan.

Teamwechsel und Disziplinarmassnahmen

Im weiteren Spielverlauf wurde ein Wechsel beim VfB Stuttgart vorgenommen. Bilal El Khannouss kam für Jamie Leweling ins Spiel. Vor diesem Wechsel hatte Jamie Leweling auf dem rechten Flügel einen Freistoß erhalten. Auch Jeff Chabot vom VfB Stuttgart bekam in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen. Adil Aouchiche von FC Schalke 04 versuchte erneut mit dem rechten Fuß aus der Distanz zu treffen, aber der Ball ging links vorbei. Dejan Ljubicic war hier der Vorbereiter.

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Vitalie Becker von FC Schalke 04 schoss mit dem linken Fuß aus der Distanz, wurde aber in der Mitte des Kastens gehalten. Hwang Hee-Chan hatte mit einem langen Ball eine Vorlage geliefert. Yanik Spalt vom VfB Stuttgart versuchte es mit dem linken Fuß aus der Distanz, die Kugel ging jedoch rechts vorbei. Grischa Prömel hatte den Ball vorbereitet. In der 31. Minute war Kenan Karaman von FC Schalke 04 links im Sechzehner mit dem rechten Fuß dran, der Schuss wurde jedoch rechts oben gehalten. Die Vorlage stammte von Adil Aouchiche.

Kenan Karaman von FC Schalke 04 versuchte es erneut mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wurde aber rechts oben gehalten. Junior Adamu hatte hier mit dem Kopf den Ball vorbereitet. Jeff Chabot vom VfB Stuttgart bekam in der eigenen Hälfte einen Freistoß. Adil Aouchiche von FC Schalke 04 schoss mit dem rechten Fuß aus der Distanz, wurde aber rechts unten gehalten. Soufiane El-Faouzi hatte hier vorbereitet. Grischa Prömel vom VfB Stuttgart köpfte aus der Strafraummitte, das Leder ging knapp rechts vorbei. Maximilian Mittelstädt hatte die Flanke geliefert.

Offizielle Entscheidungen und Abseitsfallen

Jamie Leweling vom VfB Stuttgart versuchte es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wurde jedoch abgeblockt. Maximilian Mittelstädt hatte hier die Vorlage. Deniz Undav vom VfB Stuttgart schoss mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, wurde aber abgeblockt. Chris Führich hatte den Ball vorbereitet. Vitalie Becker von FC Schalke 04 schoss mit dem linken Fuß links im Sechzehner, der Schuss wurde jedoch abgeblockt. Junior Adamu von FC Schalke 04 versuchte es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, aber der Ball ging links vorbei. Adil Aouchiche von FC Schalke 04 bekam in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen. Dejan Ljubicic von FC Schalke 04 schoss mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wurde jedoch abgeblockt. Kenan Karaman von FC Schalke 04 versuchte es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, doch die Kugel ging rechts vorbei. Adil Aouchiche von FC Schalke 04 bereitete dies nach einem Konter vor.

Es gab mehrere Abseitsentscheidungen. FC Schalke 04 war bei einem Pass von Nikola Katic nach vorne im Abseits, als Junior Adamu die Position einnahm. VfB Stuttgart war im Abseits, als Finn Jeltsch einen Pass nach vorne spielte, aber Jamie Leweling als Abseitspositioniert erkannt wurde. FC Schalke 04 war erneut im Abseits, als Hwang Hee-Chan einen Pass nach vorne spielte, aber Kenan Karaman in der Abseitsposition gesehen wurde. Ein Foul von Junior Dina Ebimbe von FC Schalke 04 wurde verzeichnet.

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Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart bekam in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen. Adil Aouchiche von FC Schalke 04 bekam in der eigenen Hälfte einen Freistoß. Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart versuchte es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wurde jedoch abgeblockt. Chris Führich hatte hier vorbereitet. Ein Foul von Deniz Undav vom VfB Stuttgart wurde registriert. Der vierte Offizielle kündigte 0 Minuten Nachspielzeit an. Jeff Chabot vom VfB Stuttgart bekam in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen. Adil Aouchiche von FC Schalke 04 bekam in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.