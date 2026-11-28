Luca Jaquez schießt den VfB Stuttgart mit seinem Kopfball in der zweiten Halbzeit zum 2:1-Sieg bei Eintracht Frankfurt. Grischa Prömel und Ansgar Knauff trafen zuvor.

Der VfB Stuttgart hat sein Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt mit einem knappen 2:1-Sieg beendet. Der entscheidende Moment fiel in der zweiten Halbzeit, als Luca Jaquez per Kopfball die Gäste in Führung brachte. Zuvor hatte Grischa Prömel für die Gastgeber den ersten Treffer erzielt, bevor Ansgar Knauff für die Heimmannschaft egalisierte. Das Spiel war geprägt von taktischer Härte und wenigen klaren Torchancen.

Das Spielverlauf im Überblick

Grischa Prömel eröffnete bereits früh die Scoring-Liste für Eintracht Frankfurt nicht, sondern für den VfB Stuttgart. Der Mittelfeldakteur des VfB nutzte eine Vorarbeit von Ermedin Demirovic und platzierte den Ball mit dem rechten Fuß rechts unten im Netz. Dieser Treffer sorgte für die 1:0-Führung der Stuttgarter, die auf das Ergebnis bauten und das Spiel kontrollierten.

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Eintracht Frankfurt reagierte mit Druck und konnte durch Ansgar Knauff schnell zum 1:1-Ausgleich anschließen. Knauff traf mit dem rechten Fuß von der rechten Seite im Strafraum oben links. Die Assist kam von Robin Koch, der nach einer Ecke eine präzise Vorlage lieferte. Dieser Ausgleich sorgte für neues Leben im Stadion und beendete die Führung des VfB Stuttgart.

Entscheidende Torschützen und Vorlagen

Die Wende zum Sieg gelang Luca Jaquez, der den Ball per Kopf aus kürzester Distanz oben rechts ins Tor köpfte. Seine Torschützenhilfe kam von Deniz Undav, der die Vorlage nach einer Ecke mit einer Flanke vorbereitete. Dieser Treffer stellte den 2:1-Siegesstand her und bescherte dem VfB Stuttgart die drei Punkte im Auswärtsgeschäft.

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Deniz Undav war auch in anderen Situationen gefährlich. Sein Versuch per Kopf aus der Strafraummitte wurde jedoch abgeblockt. Die Vorlage für diesen Angriff stammte von Maximilian Mittelstädt, der ebenfalls eine Flanke einschob. Trotz dieser Bemühungen blieb der VfB Stuttgart in der Folgezeit gefühlt gefährlicher.

Disziplinprobleme und VAR-Entscheidungen

Das Spiel war von zahlreichen Fouls und gelben Karten geprägt. Younes Ebnoutalib von Eintracht Frankfurt sah eine Gelbe Karte, da ein Foul gegen ihn begangen wurde. Atakan Karazor vom VfB Stuttgart erhielt die Gelbe Karte für ein überhartes Einsteigen. Luca Jaquez bekam ebenfalls eine Gelbe Karte wegen eines überharten Einsteigens verhängt.

Eine VAR-Überprüfung betraf Robin Koch von Eintracht Frankfurt. Die Schiedsrichter entschieden sich jedoch dafür, keine Rote Karte auszusprechen. Dies war ein entscheidender Moment im Spielverlauf, der die Anzahl der Spieler auf dem Feld stabilisierte. Die Disziplin der Mannschaften blieb eine ständige Herausforderung.

Statistiken und technische Details

Die Ballkontrolle und das Tempo waren durch viele abgeblockte Bälle charakterisiert. Jonathan Burkardt von Eintracht Frankfurt scheiterte mehrmals, darunter ein Schuss aus der Strafraummitte, der über das Tor flog. Die Vorbereitung darauf stammte von Robin Koch nach einer Ecke. Auch Farès Chaïbi verpasste mehrere Gelegenheiten.

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Ein direkter Freistoß von Farès Chaïbi ging knapp am Tor vorbei. Ein weiterer Versuch von der Distanz aus scheiterte. Ritsu Doan hatte eine Torchance, bei der Jonathan Burkardt den Ball vorbereitete. Doch der Schuss mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte wurde vom Torwart gehalten. Die Verteidigung war stark.

Zusammenfassung und Analyse

Der Sieg des VfB Stuttgart ist bemerkenswert, da Eintracht Frankfurt viele Chancen hatte. Ansgar Knauff und Jonathan Burkardt waren aktiv, konnten den VfB jedoch nicht aus dem Spiel nehmen. Die Defensive des VfB um Atakan Karazor und Grischa Prömel war robust.

Die Torschützen Grischa Prömel, Luca Jaquez und Ansgar Knauff stehen im Mittelpunkt. Auch Deniz Undav und Ermedin Demirovic waren in der Offensive involviert. Die gelben Karten für Karazor und Jaquez zeigten die Härte des Spiels. Der 2:1-Sieg festigt die Position des VfB in der Tabelle.