VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen - Der silverwarete Tag!

Für den VfB Stuttgart sollte der heutige Tag zum Showdown im Kampf um die Champions-League-Plätze werden. Nach den letzten Wochen mit drei sieglosen Spielen lässt das Team des Trainer Robert Schröder ein sehr gutes Ausgangslager mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen.oczyn_v3_qa

Grimaldo schlägt den Ball von rechts vors Tor, doch im Gedränge brechen die Schwaben die Lufthose. Immer wieder deutet sich Platz für die Werkself für die gewünschten Konter an.

Stuttgart übt enormen Druck aus, jagt jedem Ball nach. Dagegen hält Bayer 04 eher nach Kontern Ausschau. Wieder schliesst Undav von der Strafraumgrenze ab. Wie zuvor bei Mittelstädt steht Andrich im Weg, um den Ball zur Ecke zu blocken.

Diese bringt dann nichts ein. Aus dem Mittelfeld hebt García einen Freistoss etwas zu weit links nach vorne. So kann niemand den Ball im Feld halten. Die nächsten Angriffe rollen.

Zunächst bleibt Mittelstädt per Distanzschuss an Andrich hängen. Wenig später rutscht der Flankenversuch von Führich ins Tor aus. Der VfB drückt! Schon fällt der Ausgleich!

Super gespielt von den Schwaben! Auf engstem Raum spielen sie mehrere Direktpässe, zum Schluss ein Doppelpass zwischen Demirović und Nartey. Dadurch kommt der Bosnier halbrechts in freie Schussposition und schiesst trocken ins lange Eck. Natürlich möchte Stuttgart den Gegentreffer sofort egalisieren.

Undav nimmt sich da den ersten Schuss. (... ) Leipzig hat Kasper Hjulmand aus fussballerischer Sicht keine Grund um zu wechseln. Nathan Tella fällt kurzfristig mit muskulären Problemen aus.

Den formstarken Nigerianer ersetzt der Trainer durch Christian Kofane. Sonst soll es das Team der Vorwoche richten. Viermal tauscht Sebastian Hoeness im Vergleich zum 3:3 gegen Hoffenheim. Josha Vagnoman, Luca Jaquez und Bilal El Khannouss sitzen auf der Bank.

Ausserdem fehlt Kapitän Atakan Karazor rotgesperrt. In der Mittelfeldzentrale wird deshalb Chema Andrés auflaufen





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