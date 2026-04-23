VfB Stuttgart erreicht DFB-Pokalfinale nach Verlängerungssieg gegen Freiburg

Der VfB Stuttgart hat sich im dramatischen Halbfinalspiel gegen den SC Freiburg durchgesetzt und steht nun im DFB-Pokalfinale. Das Spiel ging erst in der Verlängerung mit 2:1 zu Ende, wobei Tiago Tomas den entscheidenden Treffer erzielte. Am 23. Mai wartet im Finale der FC Bayern München.

Stuttgart steht im DFB-Pokalfinale und fordert den FC Bayern München heraus. Der VfB hat sich nach einem dramatischen Halbfinalspiel gegen den SC Freiburg durchgesetzt, das erst in der Verlängerung mit 2:1 zu Ende ging.

Das entscheidende Tor zum Sieg für Stuttgart erzielte Tiago Tomas in der 119. Minute. Das Finale findet am 23. Mai in Berlin statt.

Das Spiel begann hitzig, mit frühen Gelben Karten für beide Mannschaften. Freiburg ging in der 28. Minute durch Maximilian Eggestein in Führung, nachdem eine Ecke nicht ausreichend geklärt werden konnte. Stuttgart tat sich schwer, die Freiburger Defensive zu überwinden, und hatte bis kurz vor der Halbzeitpause kaum Torchancen.

Ermedin Demirovic, Jamie Leweling und Deniz Undav vergaben vielversprechende Möglichkeiten. Nach der Pause erhöhte Stuttgart den Druck und drängte auf den Ausgleich. Ein Tor von Stiller wurde jedoch wegen Abseits nicht anerkannt. Die Spannung stieg, als Yuito Suzuki eine riesige Chance für Freiburg vergab, nur wenige Sekunden bevor Stuttgart einen Konter startete, der zum Ausgleich durch Deniz Undav in der 70.

Minute führte. Trotz eines Chancenplus und zwei Pfostentreffern konnte Stuttgart sich erst in der Verlängerung den entscheidenden Vorteil verschaffen. Freiburgs Torhüter Florian Müller zeigte eine beeindruckende Leistung und parierte mehrfach glänzend. Ein vermeintlicher Treffer von Lucas Höler wurde nicht gewertet.

Die Verlängerung war geprägt von Nervosität und dem Kampf um die Entscheidung. Beide Mannschaften zeigten vollen Einsatz, doch erst in der 119. Minute gelang Tiago Tomas der entscheidende Treffer für Stuttgart. Mit diesem Tor sicherten sich die Stuttgarter den Einzug ins Finale und die Chance, den DFB-Pokal zu gewinnen.

Die Stimmung im Stadion war ausgelassen, als der Schlusspfiff ertönte und die Fans den Sieg feierten. Der VfB Stuttgart kehrt somit nach Berlin zurück, um sich dem Titelverteidiger FC Bayern München zu stellen. Das Finale verspricht ein spannendes Duell zwischen zwei deutschen Top-Teams. Die Leistung von Torhüter Alexander Nübel, der trotz des Gegentors sicher hielt, sowie die kämpferische Leistung der gesamten Mannschaft wurden von Experten gelobt.

Die schnelle Reaktion nach der vergebenen Chance von Freiburg und der daraus resultierende Ausgleichstreffer waren entscheidende Momente des Spiels. Der VfB Stuttgart hat bewiesen, dass er zu den besten Mannschaften Deutschlands gehört und ist bereit, sich dem FC Bayern München zu stellen





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