Verwilderte Katzen in der Schweiz: Ein Tierschutz- und Imageproblem der Landwirtschaft

Simone Barth bietet verwilderten Hofkatzen ein Zuhause und zeigt auf, wie die Schweiz mit rund 300.000 verwilderten Katzen kämpft. Die Tiere sind ein Tierschutzproblem und schädigen das Image der Landwirtschaft. Organisationen wie NetAP vermitteln kastrierte Katzen an Bauernhöfe, doch die Nachfrage übersteigt das Angebot bei weitem.

Simone Barth, Chefredaktorin, nimmt sich verwilderten Katzen an und bietet ihnen auf ihrem Hof ein Zuhause. In der Schweiz gibt es schätzungsweise 300.000 verwilderte Katzen, die nicht nur ein Problem für die Biodiversität darstellen, sondern auch dem Image der Landwirtschaft schaden, da viele dieser Tiere von Höfen stammen.

Einzelne Geschichten wie die von Luana zeigen, wie das Leben dieser Tiere oft verläuft: lange Zeit ohne menschliche Fürsorge, gezwungen, selbst zu überleben, bis sie von Tierschutzorganisationen wie NetAP kastriert, geimpft und gechippt werden und einen neuen Platz finden. Luana, eine scheue Hofkatze, lebt heute in einem gesicherten Unterschlupf, wird regelmäßig gefüttert und muss nicht mehr um ihr Überleben kämpfen. Dennoch bleibt die Situation für viele verwilderte Katzen dramatisch.

Viele Menschen, die ein Haustier suchen, haben klare Vorstellungen: die Katze soll handzahm, verschmust und von bestimmter Farbe oder Geschlecht sein. Dadurch bleiben besonders scheue oder unabhängige Tiere oft zurück.

Zudem wird die Kastration von Katzen in der landwirtschaftlichen Praxis häufig vernachlässigt, da der Mythos persistiert, dass unkastrierte Katzen bessere Mäusefänger seien. Ein unkastriertes Katzenpaar kann innerhalb weniger Jahre zu einer großen Kolonie anwachsen, was zu Abschüssen, Verhungern oder der notwendigen Intervention von Tierschutzorganisationen führt. NetAP hat in der Schweiz bereits über 10.000 Katzen kastriert, doch die Warteliste ist lang. Landwirte, die bewusst wegschauen, tragen nicht nur zum Tierschutzproblem bei, sondern schädigen auch das Ansehen der gesamten Branche.

Die Lösung ist vergleichsweise einfach: kastrierte, versorgte Katzen werden an Höfe vermittelt, am besten paarweise oder in Gruppen, da Katzen soziale Wesen sind. Interessierte müssen lediglich einen trockenen, warmen Unterschlupf, tägliche Fütterung, frisches Wasser, gelegentliche tierärztliche Versorgung und ein verkehrsarmes Revier bieten. NetAP unterstützt bei Bedarf mit Auswilderungszwinger und Übernahme der Grundversorgung. Luana hat ihren Platz gefunden; sie mag nicht gestreichelt werden, aber sie lebt sicher und versorgt.

Für viele andere verwilderte Katzen bleibt dies jedoch ein unerreichter Zustand, solange die Kette aus Aussetzungen, unkontrollierten Zuchten und fehlender KastRATION nicht durchbrochen wird





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