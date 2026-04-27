Verwaltungsgericht hebt Sperrung der FCZ-Südkurve auf

Das Zürcher Verwaltungsgericht hat die Sperrung des Stehplatzsektors der Südkurve des FC Zürich aufgehoben. Das Gericht argumentiert, dass die Sperrung unverhältnismässig sei und die Vereinigungsfreiheit der Fans beeinträchtige. Die Stadt Zürich kann gegen das Urteil weiter vorgehen.

Die Stadt Zürich hat im Januar eine Sperrung des Stehplatzsektors der Südkurve im Stadion bei einem Spiel zwischen dem FC Zürich und Lausanne- Sport verhängt. Der FC Zürich legte gegen diese Entscheidung Rekurs ein, und das Verwaltungsgericht hat dem Verein nun Recht gegeben.

Bereits zuvor hatte das Statthalteramt den Verein unterstützt. Das Gericht argumentiert, dass die Sperrung nur einen geringen Sicherheitsgewinn versprochen habe, während die grundrechtlich geschützten Interessen der Fans stärker gewichtet werden müssten. Die Südkurve wird vom Gericht als eine Art Vereinigung betrachtet, einen Ort des Austauschs und der Meinungsäusserung, wo Fans ihre Mannschaft motivieren, den Gegner demotivieren und auch politische Botschaften an die Öffentlichkeit richten. Die langfristigen Strukturen innerhalb der Südkurve deuten darauf hin, dass die Sperrung die Vereinigungsfreiheit beeinträchtigt.

Die wirtschaftlichen Verluste des FC Zürich durch die Sperrung werden vom Gericht als gering eingestuft, da der Verein weiterhin Tickets für andere Sektoren verkaufen konnte und viele Fans diese Alternativen nutzten. Ein weiterer Kritikpunkt des Gerichts ist die unklare Rechtslage bezüglich der Rechtfertigung von Sektorensperrungen. Es sei nicht klar definiert, welche Art von Gewalttätigkeiten eine solche Massnahme rechtfertigen würde. Die Entscheidung des Gerichts hatte jedoch keinen erkennbaren Einfluss auf das Verhalten gewaltbereiter Fans.

Drei Monate nach der Sperrung kam es erneut zu Ausschreitungen, diesmal in Genf, bei einem Spiel des FC Zürich. Hunderte FCZ-Fans attackierten den Sicherheitsdienst des Stade de Genève sowie Polizeibeamte mit Metallstangen, Sitzen, Feuerwerkskörpern, Pyrotechnik und Steinen. Das Gericht kritisierte zudem das Vorgehen der Stadt Zürich unmittelbar nach den ursprünglichen Ausschreitungen in Zürich. Es wurde in Frage gestellt, warum die Südkurve nicht bereits beim nächsten Spiel, dem emotional aufgeladenen Derby gegen die Grasshoppers, gesperrt wurde.

Obwohl der Veranstalter in diesem Fall die Grasshoppers waren und somit finanziell diese betroffen gewesen wären, gab die Stadt an, erneute Ausschreitungen nach dem Spiel gegen Basel befürchtet zu haben. Die Entscheidung, auf die Sperrung beim Derby zu verzichten, wird vom Gericht als "erstaunlich" bezeichnet und deutet darauf hin, dass die Stadt die Gefahr weiterer Gewalttätigkeiten oder die Wirksamkeit der Südkurvensperrung zur Gewaltprävention nicht als besonders hoch eingeschätzt habe.

Die Sperrung der Südkurve war somit aus Sicht des Gerichts unverhältnismässig und rechtlich nicht ausreichend begründet. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig, da die Stadt Zürich die Möglichkeit hat, gegen die Entscheidung weitere Rechtsmittel einzulegen. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts unterstreicht die Bedeutung des Schutzes der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, auch im Kontext von Fussballveranstaltungen. Sie zeigt auch die Notwendigkeit einer klaren rechtlichen Grundlage für Massnahmen wie Sektorensperrungen, um Willkür zu vermeiden und die Rechte der Fans zu wahren.

Die wiederholten Ausschreitungen, trotz der Sperrung und der Kritik am Vorgehen der Stadt, verdeutlichen die Komplexität des Problems und die Notwendigkeit umfassenderer Strategien zur Gewährleistung der Sicherheit bei Fussballspielen. Dazu gehören sowohl präventive Massnahmen, wie beispielsweise Dialog mit Fangruppen und verstärkte Sicherheitsvorkehrungen, als auch konsequente Strafverfolgung von Gewalttätigkeiten. Die Frage, wie die Stadt Zürich auf das Urteil reagieren und welche Massnahmen sie zukünftig ergreifen wird, bleibt abzuwarten.

Es ist zu erwarten, dass die Entscheidung des Verwaltungsgerichts eine Diskussion über die Balance zwischen Sicherheit und Grundrechten im Zusammenhang mit Fussballveranstaltungen anregen wird





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