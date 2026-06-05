Vertrauen statt Kartenlesegerät: Bäckerei in Bern allows Kunden zum Mitnehmen und späteren Bezahlen

Eine Bäckerei in Bern setzt auf Vertrauen: Kunden dürfen ihr Gipfeli oder andere Backwaren mitnehmen und später bezahlen, wenn das Kartenlesegerät ausfällt oder kein Bargeld vorhanden ist. Der Inhaber Hugo ter Braak erklärt die positiven Erfahrungen mit dieser ungewöhnlichen Praxis.

In Bern sorgt eine Bäckerei für Aufsehen: Kunden können ihre Backwaren simply mitnehmen und später bezahlen, wenn sie kein Bargeld bei sich haben. Die Filiale der Bäckerei Röthlisberger im Monbijouquartier , nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt, vertraut auf die Ehrlichkeit ihrer Kundschaft.

Ein handgeschriebener Zettel an der Tür weist darauf hin: "Keine Kartenzahlung", stattdessen wird die Bezahlung auf Vertrauensbasis angeboten. Hugo ter Braak, Inhaber der Bäckereikette mit mehreren Filialen in und um Bern, erklärt, dass dieses Vorgehen bereits in der Vergangenheit bei Ausfällen des Kartengeräts praktiziert wurde. Obwohl ein gewisses Risiko bestehe, Missbrauch zu treiben, habe man nur positive Erfahrungen gemacht. Die Kunden reagieren mit Staunen und Dankbarkeit, manche bieten sogar ihren Ausweis als Sicherheit an.

Ter Braak betont, dass das finanzielle Risiko aufgrund der niedrigen Preise der Backwaren überschaubar sei, dennoch seien größere Bestellungen für Büroteams durchaus lukrativ. Er ist überzeugt: "Man darf schon noch ein wenig Vertrauen in die Menschheit haben.

" Diese Philosophie zahlt sich aus: Kunden bleiben loyal und holen ihre Bestellungen nicht bei der Konkurrenz ab. Für die Zukunft plant ter Braak, an dieser vertrauensvollen Praxis festzuhalten, immer wenn technische Probleme mit der Kartenzahlung auftreten. Die einfache, persönliche Lösung in einer Zeit, die zunehmend von digitaler Zahlungsmoral geprägt ist, wird von vielen als erfrischender Akt menschlicher Gemeinschaft geschätzt. Die Bäckerei liegt damit im Trend einer Rückbesinnung auf zwischenmenschliche Werte, selbst im geschäftigen Zentrum einer Stadt





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