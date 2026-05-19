Verteidiger für die drei Angeklagten Freisprüche im Prozess um mutmasslich illegal beschäftigte Putzfrauen in Gstaad

Die Verteidiger forderten für die drei Angeklagten Freisprüche von den schweren Vorwürfen, da sie argumentierten, keiner dieser Frau Handelt gezwungen wurde und die Arbeitsbedingungen seien nicht hinreichend.

Die Verteidigung sah im Fall um mutmasslich ausgebeutete Putzkräfte im Berner Oberland keine Opfer, die Angeklagten alle schweren Vorwürfe zurückwiesen. Die Staatsanwaltschaft sprach hingegen von Zuständen "nahe an der Sklaverei".

Im Prozess um mutmasslich illegal beschäftigte Putzfrauen in Gstaad fordern die Verteidiger Freisprüche für die drei Angeklagten, namentlich von Menschenhandel, und sprechen von freiwilliger Schwarzarbeit. Luxus, Millionenchalets und der Verdacht auf Ausbeutung: Im Gerichtsfall um mutmasslich illegal beschäftigte Putzfrauen in Gstaad BE haben die Verteidiger am Dienstag für die drei Angeklagten Freisprüche von allen schwerwiegenden Vorwürfen, namentlich von Menschenhandel, gefordert.

Vor dem Regionalgericht in Thun stehen derzeit ein serbisches Paar und dessen erwachsene Tochter, die vor illegalem Aufenthalt und Menschenhandel angeklagt werden





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