Ein 30-jähriger Mann und zwei Komplizen tischten der Versicherung eine Geschichte auf, um 18'750 Franken zu kassieren. Doch die Versicherung schöpfte Verdacht und verweigerte die Auszahlung.

Versuchter Versicherungs­betrug mit Porsche : Drei Männer inszenierten eine Kollision , um 18'750 Franken zu kassieren. Doch die Versicherung schöpfte Verdacht und verweigerte die Auszahlung. Ein 30-jähriger Mann wurde per Strafbefehl wegen versuchten Betrugs verurteilt.

Der Mann und zwei Komplizen tischten der Versicherung die folgende Geschichte auf: Im März 2021 sei ein Audi S8 auf einer Strasse in der Region Bern auf die Gegenfahrbahn geraten und habe den entgegenkommenden, den der Verurteilte lenkte, seitlich touchiert. Danach sei der Audi auch noch in eine Mauer gekracht. Insgesamt ging es um Kostenvoranschläge für Reparaturen in der Höhe von 18'750 Franken. Laut Strafbefehl war der Verurteilte dabei besonders dreist vorgegangen.

Unter den Schäden, die er bei seiner Versicherung geltend machte, befand sich auch ein älterer Parkschaden im Wert von rund 2000 Franken. Diesen hatte allerdings eine andere Versicherung bereits Monate zuvor bezahlt. Doch die Versicherung schöpfte rechtzeitig Verdacht und verweigerte die Auszahlung. Da kein Geld floss, blieb es rechtlich beim versuchten Betrug.

Der 30-Jährige erhält eine auf zwei Jahre bedingte Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je 170 Franken - insgesamt 2550 Franken ergibt. Unbedingt zu bezahlen ist zudem eine sogenannte Verbindungsbusse von 850 Franken. Zusammen mit den Verfahrensgebühren von 500 Franken muss er demnach insgesamt 1350 Franken überweisen





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Versicherungs­Betrug Porsche Kollision Versicherung Betrug

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

98-Jährige trickst falschen Polizisten aus und ermöglicht FestnahmeIm Kanton Waadt erkannte eine 98-Jährige einen Betrug und führte den Täter mit einem cleveren Plan in die Falle.

Read more »

Bildung im Berner Oberland: Gemeinderat Riggisberg rettet Schule in RümligenDie Schliessung ist vom Tisch: Der Schulstandort Rümligen bleibt bestehen. Steigende Kinderzahlen geben dem Dorf nun zwei Jahre Aufschub.

Read more »

Autofahrerin mit drei Mitfahrern kollidiert mit SteinmauerEine 18-jährige Autofahrerin mit drei Mitfahrern ist bei einem Unfall auf der Ibergereggstrasse leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun gegen die junge Fahrerin.

Read more »

Motorradfahrer in Zürich bei Kollision mit Auto schwer verletztEin 30-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in der Stadt Zürich bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden.

Read more »

Taschendiebstähle in Gossau: Drei Männer festgenommenDie Kantonspolizei St.Gallen hat drei Männer im Alter von 17, 18 und 23 Jahren festgenommen, die für mehrere Taschendiebstähle in Gossau verantwortlich sind. Die Polizei fand Deliktsgut, das in Gossau gestohlen worden war, sowie weitere Gegenstände, die vermutlich aus anderen Diebstählen stammen.

Read more »

Einbruchsversuch in Apotheke in Rupperswil: Drei Männer festgenommenDrei Unbekannte versuchten, in eine Apotheke in Rupperswil einzubrechen. Eine Anwohnerin alarmierte die Polizei, die zwei Algerier und einen Marokkaner festnahm.

Read more »