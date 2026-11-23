SRF Investigativ zeigt erstmals das Ausmass versuchter Femizide in der Schweiz. Am häufigsten würgten die Täter ihre Opfer, und in 75 Prozent der Fälle waren es Partnerinnen.

Eine neue Recherche von SRF Investigativ zeigt erstmals, wie viele Männer in der Schweiz Frauen lebensbedrohliche Gewalt antun. Grundlage sind Gerichtsurteile ab 2020, in denen die Täter verurteilt wurden, teilweise mehrfach. Die Auswertung der versuchten Femizide erfasst Tatwaffen, Beziehungen zwischen Täter und Opfer sowie Hilfeversuche der Frauen vor der Tat.

Die Recherche von SRF Investigativ und SRF Data stützt sich auf Urteile zu vier Straftatbeständen. Sie macht sichtbar, wie gross die Gefahr für Frauen in der Schweiz ist, die sich in einer Beziehung oder im eigenen Umfeld bewegen.

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Würgen und Stichwaffen als häufigste Tatmittel

Am häufigsten, nämlich in gut 40 Prozent der Fälle, würgten die Täter ihre Opfer. Der Ex-Freund von Janine R. handelte laut Urteil "getrieben von Egoismus, Dominanzgefühlen und Wut". Janine R. ist eine von 13 Überlebenden, deren Geschichte SRF Investigativ erzählt.

Am zweithäufigsten griffen die Männer mit einem Messer oder einem anderen scharfen Gegenstand an, etwa mit der Scherbe eines zerbrochenen Tellers. In 13 Fällen benutzten die Täter eine Schusswaffe. Sie schossen auf die Opfer oder knapp an ihnen vorbei, in manchen Fällen verletzten sie die Frauen schwer.

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Ein Urteil hält fest, dass der Beschuldigte eine Pistole aus seiner Tasche nahm. Die Frau stand sofort auf, dann schoss er und traf sie im Bauch. Andere Taten reichen vom versuchten Wegwerfen einer Frau vom Balkon bis zum absichtlichen Auffahren auf die Leitplanke auf der Autobahn.

Beziehung zum Opfer: Männer aus dem engsten Umfeld

In 75 Prozent der Fälle waren die Opfer Ehefrauen, Ex-Frauen, Freundinnen oder Ex-Freundinnen des Täters. Die Männer waren Personen, bei denen sich die Frauen einst geborgen fühlten und die sie geliebt hatten.

Weitere zehn Opfer hatten eine familiäre Beziehung zum Täter, etwa als Tochter, Mutter oder Schwiegermutter. In 24 Fällen kannten die Männer die angegriffenen Frauen nicht oder nicht gut. Vier dieser Opfer waren Prostituierte.

Ein Mann verübte einen Femizidversuch an seiner Therapeutin. Ein anderer Mann Anfang 20 vergewaltigte eine 63-jährige, gesundheitlich angeschlagene Frau und sprang danach mindestens zehnmal mit vollem Gewicht auf ihren Oberkörper und ihre Beine. Im Glauben, sie sei tot, liess er sie in einem Feld liegen.

Nora Markwalder, Professorin für Strafrecht an der Universität St. Gallen, sagt, dass bei den vollendeten Femiziden die Kategorie Partnerfemizid ebenfalls die grosse Mehrheit bildet. Es gebe nur sehr wenige Männer, die unbekannte Frauen töteten.

Definition und Methodik der Recherche von SRF Investigativ

SRF Investigativ bezeichnet als versuchten Femizid Fälle, in denen Männer versuchen, eine Frau zu töten, oder sie absichtlich in unmittelbare Lebensgefahr bringen. Die Redaktion legt diese Definition auf Basis von Gesprächen mit Expertinnen und Forschung zu versuchten und vollendeten Femiziden zugrunde.

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Femizid bedeutet die Tötung von Frauen oder Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Bei der Gefährdung des Lebens fehlt strafrechtlich die Tötungsabsicht. Weil der Täter das Opfer in skrupelloser Weise in unmittelbare Lebensgefahr bringt, werten solche Fälle aus kriminologischer Sicht dennoch als versuchte Femizide.

Für die Recherche zählte SRF Investigativ sämtliche vorsätzlichen Gewalthandlungen gegen Frauen, die in einem geschlechtsspezifischen Gewaltkontext erfolgen und bei denen das Opfer hätte sterben können.

Tatorte: Gewalt dort, wo Frauen sich sicher fühlen

In drei Vierteln der Fälle mit bekanntem Tatort geschah die Gewalt an dem Ort, an dem man sich am sichersten fühlt. In den meisten Urteilen wird der Tatort ausdrücklich erwähnt, an dem die Männer die schwere Gewalt verübten.

Sahra S. beschreibt, wie ihr damaliger Ehemann sie fast erwürgt hätte. Sie sagt: "In dem Moment wusste ich: Es ist fertig. Der einzige Gedanke war: Meine Kinder brauchen mich." Sie wurde bewusstlos und erwachte in einem anderen Zimmer.

Wie sie dorthin gekommen ist, weiss Sahra S. bis heute nicht. Sie erinnert sich, wie sie sich selbst schreien hörte und ihre Kinder herbeirannten. Nach der Tat sah sie im Spiegel einen aufgeschwollenen, violettblauen Kopf, blutunterlaufene Augen und Würgemale am Hhals, die fast einen Monat lang sichtbar blieben.