Versuch, Strategie für das Elektrizitätswerk Niederwil zu klären

Das Elektrizitätswerk Niederwil wird strategisch vor Herausforderungen wie gesetzliche Vorgaben, Ausbau erneuerbarer Energien und steigende Anforderungen an Regulierung, Infrastruktur und Fachwissen gestellt. Um den Standort langfristig sicher, bezahlbar und zukunftsfähig zu betreiben und sicherzustellen, dass die Energieversorgung für die Dörfer und Ortsteile Meerbach und Gnadenthal weiterhin gewährleistet ist, beantragt die Gemeinde eine Variantenanalyse, die verschiedene strategische Optionen untersuchen wird.

Soll das Elektrizitätswerk Niederwil einmal verkauft werden, oder soll der Gemeinderat es weiterhin strategisch führen? Selbst wenn diese immer herausfordernder wird? Die Gemeinde beantragt eine Variantenanalyse, die verschiedene strategische Optionen prüfen soll.

Dazu gehören die Weiterführung in der heutigen Form, mögliche Kooperationen oder andere Organisationsformen bis hin zu einer Verschäusserung. Die Analyse ist noch kein Beschluss, aber wichtig ist dem Gemeinderat, dass sie ergebnisoffen erfolgt. Mit der externen Unterstützung wurden zwei Offerten eingeholt und geprüft, und der Gemeinderat beantragt an der kommenden Sommergmeind vom 25. Juni einen Verpflichtungskredit von 32'000 Franken für die Analyse, die sich auf die künftige Organisationsform und die langfristige sichere, bezahlbare und zukunftsfähige Energieversorgung beziehen wird.

Es wird weiterhin mit Einbezug der Bevölkerung in der Diskussion und Entscheidungen umgeht





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