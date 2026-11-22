Max Verstappen sichert sich in Las Vegas den vierten Saisonsieg bei einem historischen Rennen mit 35 Führungswechseln. Er besiegte George Russell und kritisierte Ferrari-Kollege Leclerc indirekt durch seine Dominanz.

Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen in Las Vegas für sich entschieden und damit seinen vierten Sieg in dieser Saison gefeiert. Der viermalige Weltmeister aus den Niederlanden dominierte das Geschehen auf dem Circuit of the Americas trotz einer extrem turbulenten Rennsituation. Das Event im Herzen von Las Vegas bot eine Dramaturgie, die selbst in der Formel 1 ihresgleichen suchte. Die Zuschauer waren Zeuge von 35 Führungswechseln über insgesamt 50 Runden, was ein unvorhersehbares und technisch anspruchsvolles Duell erzeugte.

Technische Perfektion und Energie-Management

Verstappen bewies mit seinem Sieg beim Großen Preis von Las Vegas nicht nur sein überragendes fahrerisches Können, sondern auch eine herausragende strategische Intelligenz. Er managierte die elektrische Energie seines Red Bull-Wagens präzise, obwohl diese Technologie im Allgemeinen nicht zu seinen Favoriten gehört. Durch das geschickte Nutzen des Windschattens konnte er sich von den Verfolgern kurzzeitig überholen lassen, um auf den geraden Abschnitten der Strecke wieder die Führung zu übernehmen. Dieses manövrieren wiederholte er mehrere Male, was seine Gegner vor enorme logistische und technische Herausforderungen stellte.

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Laurent Mekies, der Teamchef von Red Bull Racing, hob diese Leistung in einer öffentlichen Erklärung deutlich hervor. Er betonte, dass ein solches Ausmaß an Kontrolle über 50 Runden hinweg ohne einen einzigen Fehler kaum zu übertreffen sei. Mekies verwies darauf, dass Max Verstappen immer zehn Schritte vorausdenke und mehr wahrnehme als seine Mitkonkurrenten. Diese Fähigkeit, auch unter höchstem Druck fehlerfrei zu agieren, habe den Sieg in dieser besonderen Rennsituation erst möglich gemacht.

Dominanz gegenüber George Russell

Ein besonders intensives Privatduell entwickelte sich zwischen Max Verstappen und George Russell. Viele der Überholmanöver an der Spitze des Feldes fanden direkt zwischen diesen beiden Fahrern statt. Die Spannung wurde durch Vorwürfe von George Russell am Samstag gesteigert, der Max Verstappen eine respektlose und fahrlässige Fahrweise vorgeworfen hatte. Im Gegensatz dazu betrachtet sich der niederländische Weltmeister aufgrund seiner vier Titeln als größer als alle anderen Fahrer im aktuellen Feld.

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Nach seinem Sieg am Sonntag nutzte Max Verstappen die Zeit im offenen Auto, um vor der ganzen Welt zu triumphieren. In der anschließenden Medienkonferenz distanzierte er sich scharf von den vorherigen Kommentaren seines Kontrahenten. Er erklärte, dass George Russell weit von seinem eigenen Niveau entfernt sei. Für ihn sei es sinnlos, auf diesem Terrain in einen Diskurs einzusteigen, da die sprachlichen Äußerungen außerhalb der Rennstrecke seine Leistung nicht tangierten. Er spottete zudem über das sogenannte Karma, das George Russell drei Runden vor Schluss nach einem missglückten Überholversuch von der Strecke befördert hatte.

Kontroverse bei Ferrari und Kritik an Charles Leclerc

Neben dem Sieg von Max Verstappen stand die Scuderia Ferrari erneut im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte. Drei Wochen nach einem Vorfall in Mexiko, bei dem beide Ferrari-Autos durch eine Kollision der eigenen Fahrer ausgefallen waren, gab es erneut Probleme im Team. Charles Leclerc war am Sonntag in Las Vegas in eine Kollision mit Lewis Hamilton verwickelt und erhielt dafür eine Strafsekunde von 10 Sekunden.

Frédéric Vasseur, der Teamchef von Ferrari, äußerte sich in klaren Worten zur Situation. Er bezeichnete das Verhalten seines Fahrers als unprofessionell und gab zu, die Kollision sehr schlecht zu verkraften. Vasseur betonte, dass diese Situation noch schwerwiegender sei als der Vorfall in Mexiko, da man den Fahrer bereits vorher gewarnt hatte. Man habe Charles Leclerc explizit angewiesen, an das Team zu denken, wenn er hinter Lewis Hamilton fahre. Der Fahrer habe jedoch nicht darauf gehört, was Vasseur als einen beruflichen Fehler wertete.

Der Teamchef führte aus, dass Charles Leclerc heute die 2000 Menschen, die Tag und Nacht für das Team arbeiten, völlig vergessen habe. Man werde das Thema definitiv nochmals aufgreifen und besprechen. Diese deutliche Kritik unterstreicht die hohen Erwartungen, die an den Ferrari-Werksfahrer gestellt werden, insbesondere wenn es um die Zusammenarbeit im Team und die strategische Disziplin geht. Die öffentliche Rüge zeigt, wie sensibel das Management auf solche Vorfälle reagiert, die den Rennverlauf negativ beeinflussen.

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Blick über den Tellerrand: Formel E im Fokus

Neben der Dominanz in der Formel 1 gibt es alternative Rennserien, die ebenfalls große Fanscharmen besitzen. Die Formel E begeistert Rennsport-Fans auf der ganzen Welt mit ihrer einzigartigen Technologie und den Stadtkursen. Im Gespräch mit blue Sport gewähren mehrere namhafte Fahrer einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen dieser Serie.

Sébastien Buemi, Nico Müller und Pascal Wehrlein sprachen über ihre Erfahrungen und die spezifischen Herausforderungen im E-Rennsport. Ergänzend dazu gab der offizielle Safety-Car-Fahrer Bruno Correia Einblicke in seine Rolle während der Rennen. Diese Perspektiven bieten eine interessante Ergänzung zum Hauptgeschehen der Formel 1 und zeigen die Vielfalt des modernen Motorsports. Während Max Verstappen in Las Vegas glänzte, bleibt die Formel E ein wichtiger Bestandteil des globalen Rennsport-Ökosystems.