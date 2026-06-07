Versiegelte Geräte blockieren Ermittlungen - Entscheidung über Entsiegelung steht bevor

Die Bundesanwaltschaft kann wegen versiegelter Handys des Verdächtigen keine digitalen Beweise auswerten. Das Zwangs­massnahmengericht muss entscheiden, ob ein Entsiegelungs­beschluss erlassen wird, während die Zahl solcher Verfahren in der Schweiz stark steigt.

Die Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Terroranschlag­planer geraten aktuell in ein rechtliches Patt, weil die elektronischen Geräte des Verdächtigen seit seiner Festnahme versiegelt sind. Bundesanwalt Stefan Blättler erklärte gegenüber einer Tageszeitung, dass die Verteidigung des Beschuldigten die Versiegelung ausdrücklich gefordert habe, um ein mögliches Auslesen von Nachrichten und Kontakten zu verhindern.

Infolgedessen kann die Bundesanwaltschaft momentan nicht nachvollziehen, mit welchen Personen der Täter vor der Tat kommunizierte, welche Nachrichten er erhielt oder ob ein weiterführendes Netzwerk im Hintergrund aktiv war. Diese Unsicherheit wirft ein entscheidendes Hindernis in das laufende Strafverfahren, das wegen mehrfachen versuchten Mordes sowie wegen Beteiligung und Unterstützung einer terroristischen Organisation geführt wird.

Die Staatsanwaltschaft wartet nun auf eine Entscheidung des Zwangs­massnahmengerichts, das darüber bestimmen soll, ob ein Entsiegelungs­beschluss erteilt wird, der den Behörden den Zugriff auf die versiegelten Geräte ermöglichen würde. Der Hintergrund dieses Falls wirft ein Licht auf einen breiteren Trend in der Schweiz: Die Zahl der Entsiegelungs­verfahren habe in den letzten Jahren dramatisch zugenommen. Laut Statistik der Staatsanwaltschaft Zürich seien zwischen 2019 und 2025 insgesamt 285 Verfahren eingeleitet worden, was einem Anstieg von 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Ziel der Versiegelung ist es, die Privatsphäre von Bürgerinnen und Bürgern vor einem übermäßigen Eingriff des Staates zu schützen. In der Praxis jedoch wird das Instrument häufig von Verteidigern genutzt, um im Verlauf eines Strafverfahrens Zeit zu gewinnen und die Ermittlungsbehörden daran zu hindern, wichtige digitale Beweise auszuwerten. Kritiker warnen, dass eine zu häufige Anwendung die Effektivität der Strafverfolgung untergraben und zugleich das Vertrauen in die Justiz schwächen könnte.

Die Entscheidung des Zwangs­massnahmengerichts wird daher nicht nur für den einzelnen Fall von großer Bedeutung sein, sondern auch als Präzedenzfall für die zukünftige Handhabung von Versiegelungs‑ und Entsiegelungs­verfahren dienen. Befürworter der strikten Anwendung argumentieren, dass der Schutz der Grundrechte, insbesondere das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, ein unverzichtbarer Eckpfeiler einer liberalen Demokratie sei. Gegner hingegen betonen, dass in besonders gravierenden Fällen - wie Terrorismus‑ oder Mordverdacht - das Interesse der öffentlichen Sicherheit und die Notwendigkeit, mögliche Netzwerkstrukturen aufzudecken, Vorrang haben sollten.

Die anstehende richterliche Entscheidung könnte daher wegweisend dafür sein, wie das Spannungsfeld zwischen individueller Freiheit und kollektiver Sicherheit künftig ausbalanciert wird





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