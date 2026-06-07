Versiegelte Daten blockieren Aufklärung des Winterthurer Messerangriffs

Die Ermittlungen zum Messerangriff im Winterthurer Hauptbahnhof geraten durch die Versiegelung von digitalen Geräten des Tatverdächtigen ins Stocken. Bundesanwalt Blättler fordert dringende Ausnahmeregelungen, um bei akuter Gefahr schneller auf Daten zugreifen zu können.

Die Ermittlungen zu dem Messerangriff am Winterthurer Hauptbahnhof geraten zunehmend in ein juristisches Korsett, das durch die Schweizer Strafprozessordnung vorgegeben ist. Am 28. Mai 2026 stürmte ein bislang unbekannter Täter mit einem Messer in die Menge von Reisenden und Passanten und verletzte drei Personen, eine davon schwer.

Der Vorfall wurde von den Sicherheitsbehörden sofort als möglicher Terrorakt eingestuft, während die Bundesanwaltschaft die Tat als mehrfachen versuchten Mord und als mögliche Unterstützung einer terroristischen Organisation untersucht. Der Beschuldigte, Nesip D., hat nach seiner Festnahme die Versiegelung aller digitalen Geräte beantragt, ein Recht, das ihm durch die Strafprozessordnung zusteht. Damit liegt die Entscheidung über die Freigabe der Daten beim zuständigen Zwangsmassnahmengericht, das bislang noch keine Stellungnahme abgegeben hat.

Die Versiegelung soll verhindern, dass vertrauliche Informationen, etwa aus dem Anwaltsgeheimnis oder besonders private Daten, unbeabsichtigt in das Verfahren einfließen, stellt jedoch die Ermittlungsbehörden vor ein erhebliches Hindernis. Bundesanwalt Stefan Blättler betont in einem Interview, dass das aktuelle Rechtsrahmenwerk die Arbeit der Bundesanwaltschaft stark einschränkt. Er kritisiert, dass die Strafprozessordnung noch aus einer Zeit stammt, in der Smartphones und Laptops kaum eine Rolle spielten, und fordert deshalb dringend Ausnahmeregelungen für Fälle von akuter Gefahr oder Bedrohung der öffentlichen Sicherheit.

Ohne Zugriff auf die gesicherten Geräte können die Ermittler nicht prüfen, ob hinter dem Angriff ein größeres Netzwerk von Gefährdern steckt. Der Bundesnachrichtendienst beobachtet bereits 44 Personen, die als Risikopersonen für terroristische Aktivitäten eingestuft wurden, sowie fast tausend auffällige Internetnutzer, die auf extremistischen Plattformen aktiv sind. Die Unfähigkeit, die digitalen Spuren des Attentäters zu analysieren, verzögert nicht nur die Aufklärung, sondern gefährdet auch die Prävention zukünftiger Anschläge.

Die Praxis der Versiegelung von digitalen Beweismitteln ist in der Schweiz nicht neu, doch die Dauer der Entsiegelung erweist sich häufig als langwierig. Blättler weist darauf hin, dass ein kürzlich abgeschlossenes Verfahren fünf Jahre gedauert hat und in einem Drittel der Fälle die Freigabe länger als ein Jahr beansprucht. Trotz dieser langen Wartezeiten wird in etwa neun von zehn Fällen die Versiegelung aufgehoben, doch die verbleibenden Fristen können die Ermittlungsarbeit um Jahre zurückwerfen.

Angesichts dieser Situation fordert der Bundesanwalt in einem Leitartikel in der NZZ am Sonntag eine Gesetzesreform, die es ermöglicht, in dringenden Sicherheitslagen schneller auf digitale Daten zuzugreifen. Die Diskussion über die Balance zwischen Grundrechten und effektiver Terrorismusbekämpfung wird damit erneut in den Fokus der politischen Debatte gerückt





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