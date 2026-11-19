Die Stadt Bern verzögert die neue Sozialsoftware NFFS drastisch. Statt 2028 erfolgt die Einführung erst nach 2033, was zu weiteren Nachkrediten und einer Untersuchung führt.

Die Stadt Bern plant eine erhebliche Verzögerung bei der Modernisierung der digitalen Infrastruktur im Sozialbereich. Das Neue Fallführungssystem ( NFFS) wird voraussichtlich erst nach dem Jahr 2033 eingeführt werden, was einen deutlichen Bruch mit dem ursprünglichen Zeitplan darstellt. Der Gemeinderat teilte diese Information in einer offiziellen Antwort auf eine Anfrage aus dem Stadtrat mit, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Diese Ankündigung bestätigt, dass die digitale Transformation im öffentlichen Sektor der Stadt auf signifikante Hindernisse stößt.

Planänderung und neue Zeitrahmen

Laut den vorliegenden Informationen hat sich die Prognose für die Systemumstellung radikal verändert. Der Kanton ging in der Vergangenheit noch davon aus, dass die Stadt Bern bis spätestens Ende 2033 auf das neue System umsteigen würde. Der Gemeinderat rechnet nun jedoch mit einem noch späteren Einführungsdatum, da aktuelle Schwierigkeiten im Projektverlauf nicht vollständig abgebaut wurden. Der genaue Termin für den Wechsel steht derzeit nicht fest, was Unsicherheit bei der Planung aller Beteiligten schürt. Die bisherige Software Citysoftnet wird in den kommenden Jahren weiterhin im produktiven Betrieb bleiben müssen.

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Kostenexplosion und politische Kontrolle

Die Verzögerungen gehen einher mit erheblichen finanziellen Implikationen für die kommunale Verwaltung. Der Stadtrat hat bis dato sieben Nachkredite für das IT-Projekt bewilligt, was auf eine massive Überschreitung des ursprünglichen Budgets hindeutet. Das ursprüngliche Budget für das Neue Fallführungssystem (NFFS) belief sich auf 52 Millionen Franken. Angesichts der drohenden Mehrkosten hat die Geschäftsprüfungskommission des Berner Kantonsparlaments am Donnerstag eine formelle Untersuchung zu den Verzögerungen bekanntgegeben. Diese Maßnahme dient der Kontrolle der öffentlichen Mittel und der Aufklärung der Ursachen für die Misere.

Status quo der technischen Umsetzung

Trotz der allgemeinen Projektprobleme gibt es auch positive Aspekte in der aktuellen Lage. Das bestehende Programm Citysoftnet läuft in den meisten Anwendungsbereichen mittlerweile gut und stabil. Citysoftnet war eine Initiative, die ursprünglich von den Städten Bern, Basel und Zürich lanciert wurde, um die digitale Zusammenarbeit im Sozialdienst zu verbessern. Die Einführung dieser Plattform hatte in den letzten Jahren jedoch ebenfalls zahlreiche Probleme verursacht, was die historische Komplexität der IT-Projekte in der Schweiz unterstreicht. Aktuell läuft NFFS nur mit der Gemeinde Herzogenbuchsee in einer einzigen Pilotphase, was die geringe Reichweite der Innovation zeigt.

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Abweichung von den nationalen Zielen

Die Situation in Bern steht in krassem Gegensatz zu den ursprünglichen Zielen des Kantons. Ursprünglich sollten alle Sozialdienste des Kantons Bern bis zum Jahr 2028 mit dem Neuen Fallführungssystem (NFFS) arbeiten. Diese Zielsetzung wird nun auf Jahrzehnte hinaus verschoben. Die Diskrepanz zwischen dem geplanten und dem realen Zeitplan zeigt, wie anspruchsvoll die digitale Modernisierung staatlicher Verwaltungsstrukturen ist. Die Verschiebung nach 2033 bedeutet, dass der digitale Vorsprung, der durch eine frühe Einführung hätte erzielt werden können, langfristig verloren geht.

Auswirkungen auf die Verwaltung

Für die Mitarbeitenden im Sozialdienst bedeutet die Situation einen weiteren Aufschub bei der Arbeit mit moderneren Werkzeugen. Da Citysoftnet weiter betrieben wird, müssen die Benutzer mit dem bestehenden System zufrieden sein, auch wenn dies nicht den neuesten technologischen Standards entspricht. Die Unsicherheit über den genauen Zeitpunkt der Umstellung erschwert langfristige Schulungs- und Integrationspläne. Die Öffentlichkeit und die politischen Gremien müssen nun mit der Tatsache leben, dass die digitale Zukunft des Sozialwesens in Bern erst in der zweiten Hälfte der 2030er Jahre Realität werden wird.