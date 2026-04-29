Veronica Fusaro vor dem ESC-Finale: Eine Analyse der Wettquoten und Favoriten

Die Schweizer Sängerin Veronica Fusaro steht kurz vor ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest in Wien. blue News analysiert ihre Chancen, die Wettquoten der Buchmacher und die aktuellen Favoriten des Wettbewerbs. Ein Blick zurück in die Geschichte des ESC zeigt, wie er zur größten Musikshow der Welt wurde.

Veronica Fusaro steht kurz vor dem bedeutendsten Auftritt ihrer Karriere: Sie repräsentiert die Schweiz beim Eurovision Song Contest in Wien. blue News hatte die Gelegenheit, die Musik erin zu treffen und sie nach ihren persönlichen Eindrücken und der Faszination des ESC zu befragen – und natürlich auch, wie viel sie mit ihrer Teilnahme verdienen kann.

Die Frage, wer den diesjährigen ESC gewinnen wird, beschäftigt viele. Die Wettquoten der Buchmacher gelten traditionell als ein verlässlicher Indikator, und für den Schweizer Beitrag «Alice» zeichnen sie aktuell ein eher pessimistisches Bild. Aktuell scheint die Lage für die Schweiz nicht vielversprechend zu sein: Laut den Buchmachern gehört Veronica Fusaro mit ihrem Song «Alice» derzeit nicht zu den Top 20. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Prognosen nicht immer zutreffen.

Im vergangenen Jahr lag die Einschätzung der Buchmacher vor dem ESC-Finale in Basel 2025 falsch. Der schwedische Beitrag «Bara Bada Bastu» von KAJ wurde zwar als Favorit gehandelt, landete aber letztendlich nur auf Platz zwei, während der österreichische Sänger JJ mit «Wasted Love» den Sieg davontrug. Dennoch hat sich in den drei Jahren zuvor – und oft genug in der Vergangenheit – gezeigt, dass die Wettquoten des ESC bereits im Vorfeld Hinweise auf die möglichen Sieger liefern konnten.

Die Dynamik des Wettbewerbs und die unvorhersehbaren Präferenzen des Publikums machen eine genaue Vorhersage jedoch schwierig. Veronica Fusaro und ihr Song «Alice» haben trotz der aktuellen Quote durchaus Chancen, sich bis zum Finale noch zu verbessern. Die Erfahrung zeigt, dass die Wettquoten auf den hinteren Plätzen oft mit Vorsicht zu genießen sind und Überraschungen möglich sind.

Zu den aktuellen Top-Favoriten gehören Griechenland mit dem Sänger Akylas und seinem Dance-Pop-Song «Ferto», Australien mit der bekannten Sängerin und Schauspielerin Delta Goodrem und ihrer Pop-Ballade «Eclipse», Dänemark mit dem Musical-Darsteller Søren Torpegaard Lund und dem Popsong «Før Vi Går Hjem» sowie Frankreich mit der Newcomerin Monroe und ihrem dramatischen Chanson «Regarde! ».

Der absolute Top-Favorit auf den diesjährigen Sieg ist jedoch Finnland: Pete Parkkonen und Linda Lampenius könnten mit ihrer einzigartigen Mischung aus Dance-Pop und klassischen Elementen und ihrem Titel «Liekinheitin» den ESC-Titel zum zweiten Mal nach Lordi im Jahr 2006 nach Finnland holen. Ein auffälliger Trend in diesem Jahr ist die hohe Anzahl von Beiträgen, die in der Muttersprache der Künstlerinnen und Künstler performt werden, was ihnen hilft, sich von der Masse abzuheben.

Dies könnte auch ein Anreiz für Deutschland sein, im nächsten Jahr mit einem Beitrag in deutscher Sprache anzutreten, um die Chancen auf eine bessere Platzierung zu erhöhen. Der Eurovision Song Contest hat sich seit seinen Anfängen im Jahr 1956, als sieben Länder teilnahmen, zu der weltweit größten Musikshow entwickelt. Im Jahr 2025 werden bereits 37 Länder am Wettbewerb teilnehmen. Diese Entwicklung zeigt das wachsende Interesse und die Bedeutung des ESC auf internationaler Ebene.

Die Geschichte des ESC ist geprägt von unvergesslichen Momenten, überraschenden Siegen und der Förderung musikalischer Vielfalt





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eurovision Song Contest Veronica Fusaro ESC Wettquoten Favoriten Schweiz Musikwettbewerb

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

König Charles steht bei Trump vor diplomatischem DrahtseilaktKönig Charles III. und Königin Camilla sind in den USA angekommen und wurden von Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen. Die Reise steht im Zeichen angespannter britisch-amerikanischer Beziehungen, insbesondere wegen des Iran-Konflikts. Charles wird vor dem US-Kongress sprechen. Nach einem Sicherheitscheck aufgrund eines Vorfalls beim Korrespondentendinner in Washington geht die Reise weiter nach New York und Virginia, wo das Königspaar Rettungskräfte der 9/11-Opfer und Vertreter der amerikanischen Ureinwohner treffen wird.

Read more »

Belastungstest im Turnaround steht bei Schweizer Verpackungsspezialist noch ausMikko Keto, neuer CEO von SIG Group, bleibt trotz erfreulicher Quartalszahlen gefordert. Dies sind die Baustellen.

Read more »

Veronica Fusaro auf der ESC-Pre-Party in London: Promotion-Marathon für die SchweizDie Schweizer ESC-Hoffnung Veronica Fusaro nutzte die Pre-Party in London für intensive Promotion-Arbeit. SRF begleitete sie bei ihrem anstrengenden Tag voller Interviews, Collabs und Performances.

Read more »

Holziken: Gewerbehaus mit Pool steht zum VerkaufMitten in Holziken liegt ein Gewerbeobjekt, wo früher Aquafitness-Kurse angeboten wurden. Nun läuft die Suche nach einem neuen Eigentümer.

Read more »

Tanja Grandits zieht mit ihrem «Stucki» vorübergehend umSpitzenköchin Tanja Grandits verlegt ihr Restaurant Stucki vorübergehend. Grund ist ein Umbau am bisherigen Standort in Basel.

Read more »

Beatrice Egli: Darum hält sie sich von der ESC-Bühne fernEine Teilnahme am Eurovision Song Contest kommt für Beatrice Egli nicht infrage. Aktuell fehle ihr der Mut dazu, gesteht der Schlagerstar offen.

Read more »