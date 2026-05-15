Veronica Fusaro verpasst das Eurovision 2026 Finale

Veronica Fusaro, die Schweizer Kandidatin für das Eurovision Song Contest 2026, verpasst das Finale. Trotz einer intensiven Darbietung und viel Unterstützung von Fans und Medien reichte es nicht, um das Publikum und die Jurys zu überzeugen.

Trotz einer intensiven und gelobten Darbietung am Donnerstag im zweiten Halbfinal wird die Vertreterin der Schweiz beim Eurovision 2026 , Veronica Fusaro , das Final nicht sehen.

Ein Novum für die Schweiz seit 2019. Mit «Alice» , einem dunklen und explosiven alternativen Rockstück, lieferte die 29-jährige Thunerin eine der eindrucksvollsten Performances des Abends. Schon vor dem Live-Auftritt erhielt die Schweizerin viel Unterstützung von Fans und europäischen Medien. Doch letztlich reichte es nicht, um das Publikum und die Jurys zu überzeugen.

«Ich habe sicher nicht verloren» Nach dem verpassten Finaleinzug zeigt sich Veronica enttäuscht, aber kämpferisch. «Im Moment ist die Enttäuschung gross», sagt die Sängerin nach dem ESC-Halbfinale 20 Minuten. Schuld an ihrem Ausscheiden seien die Probleme bei den Proben aber nicht gewesen. «Beim Auftritt lief alles gut», betont sie





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