Veronica Fusaro startet ins Grand Final des Eurovision Song Contest in Wien mit Rockballade «Alice»

Veronica Fusaro, die Blue News Kandidatin, startet am Donnerstag ins Grand Final des Eurovision Song Contest 2026 in Wien. Mit ihrer Rockballade «Alice» tritt sie dem internationalen Wettbewerb entgegen. Die Prognosen der Wettbüros sprechen jedoch für Finnland. Blue News begleitet ihren Auftritt live und tickert das zweite Halbfinale.

Kurz vor dem Eurovision Song Contest in Wien haben blue News Leser*innen alle Songs bewertet. Das Resultat: Veronica Fusaro landet im Ranking auf Platz 1 – doch bei den Wettbüros liegt sie nicht vorne.

Fusaro muss sich den Einzug in den Grand Final am Dienstag erst noch sichern. Sie tritt im zweiten Halbfinale mit Startnummer 7 an. Das Prinzip war einfach: Alle Songs konnten wie im Schweizer Schulsystem mit Noten von 1 bis 6 bewertet werden. So entstand ein breites Stimmungsbild.

Das Resultat ist klar: Veronica Fusaro erreicht mit ihrer Rockballade «Alice» Platz 1. Sie setzt sich damit deutlich gegen die internationale Konkurrenz durch. Auf dem zweiten Platz landet Australiens ESC-Hoffnung Delta Goodrem mit «Eclips» (4,19). Dahinter folgt Italiens Sänger Sal Da Vinci, der es mit seiner Ballade «Per sempre sì» auf Rang drei schafft (4,15).

Frankreichs Monroe singt sich mit «Regarde» (4,07) auf Platz 4, dicht gefolgt von Schwedens Alicia mit «My System» auf Rang 5 (4,04). Finnland mit Linda Lampenius x Pete Parkkonen («Liekinheitin», 3,99) verpasst die Top 5 knapp. Dahinter reihen sich Estlands Vanilla Ninja («Too Epic To Be True», 3,96) und Deutschlands Sarah Engels («Fire», 3,93) ein. Luxemburgs Eva Marija («Mother Nature», 3,87) und Polens Alicja («Pray», 3,85) komplettieren die Top 10.

Auf dem drittletzten Platz landet Armenien («Simón»), mit der Durchschnittsnote 3,49. Auf dem vorletzten Rang ist Griechenland mit Akylas «Ferto» (3,48). Wettbüros sehen Finnland und Schweden vorne Als heisser Anwärter gilt in den Wettbüros seit Mitte Februar Finnland. Sie führen die Wettquoten an.

«Liekinheitin» von Linda Lampenius und Pete Parkkonen hält sich auf Platz 1. Das wäre eine Sensation für das skandinavische Land: Der erste Triumph liegt genau 20 Jahre zurück. 2006 gewann Lordi mit «Hard Rock Hallelujah». Für Veronica Fusaro gilt es am Donnerstag ernst: Dann steht sie im zweiten Halbfinale auf der Bühne – mit Startnummer 7.

Der Auftritt entscheidet über den Einzug in den Final des Eurovision Song Contest 2026 in Wien. blue News begleitet Fusaros Auftritt und tickert das zweite Halbfinale live. Die zweiten Proben laufen laufen für Veronica Fusaro schon besser





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