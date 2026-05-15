Veronica Fusaro, a Swiss musician, was on the brink of making it to the ESC final but ultimately fell short. Despite her disappointment, she remains grateful for the new fans and positive feedback she received. She also emphasizes that her musical career is not over and she will be returning with other shows.

Für den ESC-Final hat es zwar nicht gereicht, doch Veronica Fusaro gibt nicht auf. Die Thunerin freut sich auf alle weiteren Shows. Die Thunerin zeigt sich enttäuscht, aber auch dankbar.

Es war ein Zittern bis zum Schluss. Doch nun steht fest: Der Final des 70. Eurovision Song Contests vom Samstag findet ohne die Schweiz statt. Die Thuner Musikerin Veronica Fusaro (29) und ihre Entourage bangten im Green Room, der wie ein Wiener Kaffeehaus daherkam, um den Einzug in den Final.

Und dann kam es so, wie es die Buchmacher prophezeiten: Für die Schweiz ist die Halbfinal-Hürde am ESC zu hoch. Bereits bei den Proben verlief nicht immer alles reibungslos. Davon war beim Auftritt jedoch nichts zu sehen. Fusaro und die Tänzerinnen haben am Donnerstagabend auf der Bühne gezeigt, dass sie es verstanden haben, wie man den ESC-Song erfolgreich singt.

Die Rockballade «Alice» hob sich deutlich von den übrigen Beiträgen ab und wirkte weniger typisch für den ESC. Beim markanten Gitarrensolo gegen Ende hätte man schon gedacht, dass es reichen könnte. Sie bedank sich aber dennoch bei allen, die für sie abgestimmt haben und auch für das tolle Feedback.betont, dass das ESC-Aus nicht etwa das Ende ihrer musikalischen Karriere bedeutet. Im Gegenteil: «Ich komme mit anderen Shows zurück», meint sie.

Fusaro gesteht, dass sie zwar traurig sei, dass es letztendlich nicht für den Final gereicht hat. Stolz sei sie aber dennoch.teilte Veronica Fusaro mit, dass sie enttäuscht sei.

«Trotzdem bin ich dankbar dafür, wie viele Menschen mich und meine Musik neu entdeckt haben. » Ihr Traum lebe weiter. Der Auftritt habe ihr «mega Spass» gemacht, wie sie in einem Interview im Anschluss an die Show sagte. Und das merkte man auch.

Søren Torpegaard Lund wechselte in seinem wehmütigen Partysong «Før vi går hjem» auch mal in die Kopfstimme – das scheint zurzeit ein Erfolgsrezept zu sein am ESC. Die in Gold getränkte Inszenierung der Popnummer «Eclipse» von der Australierin Delta Goodrem und ihr glitzernder Flügel werden ebenso im Final wieder zu sehen sein. Generell gab es am Ende kaum Überraschungen. Es sind jene Länder aus dem Wettbewerb ausgeschieden, die die Buchmacher prophezeiten.

Das sind neben der Schweiz Aserbaidschan, Luxemburg, Armenien und Lettland. Fusaro wird in der Regel nicht als technisch herausragende Sängerin im Sinne von Vocal-Performance (wie z. B. große Soul- oder Pop-Diven) eingeordnet, lt. Fachleuten.

Eher: solide, charakteristisch, nicht perfekt poliert. Wenn sie damit Geld verdient, ist alles Bestens! Zum Glück ist Veronica Fusaro am ESC ausgeschieden, somit ist garantiert dass der ESC nächstes Jahr nicht wieder in der Schweiz stattfindet





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