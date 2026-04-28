Veronica Fusaro auf der ESC-Pre-Party in London: Promotion-Marathon für die Schweiz

Die Schweizer ESC-Hoffnung Veronica Fusaro nutzte die Pre-Party in London für intensive Promotion-Arbeit. SRF begleitete sie bei ihrem anstrengenden Tag voller Interviews, Collabs und Performances.

Ein Großteil des Jahrgangs 2026 des Eurovision Song Contest traf sich zur London er ESC - Pre-Party , um ihre Songs vor Fans live zu präsentieren und gleichzeitig Werbematerial zu produzieren, um die internationale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Auch die Schweizer Teilnehmerin Veronica Fusaro war vor Ort. SRF begleitete sie an diesem anstrengenden Promotion-Tag. Die kurzen Performance-Zeiten von drei Minuten in den TV-Liveshows des Eurovision Song Contest veranlassen die Künstler, jede Gelegenheit zu nutzen, um frühzeitig für sich zu werben. Pre-Partys dienen dazu, die Gesangskunst zu demonstrieren und Kooperationsinhalte mit anderen Künstlern zu erstellen, um von deren Reichweite in den sozialen Medien zu profitieren.

In London trafen 25 von insgesamt 35 Teilnehmern aufeinander, was diese Party neben der in Amsterdam zur größten und wichtigsten Vorveranstaltung des ESC 2026 macht. Veronica Fusaro begann ihren Tag mit einem Workout und einer Dusche, bereit für die kommenden zwölf Stunden. Sie packte ihre speziell angefertigte ESP-Gitarre und machte sich auf den Weg zum «Here at Outernet» in der Nähe der U-Bahn-Station Tottenham Court Road.

Dort fanden Soundchecks statt, bei denen die Künstler Mikrofone und In-Ears testeten und Veronica ihre Gitarre für das Solo am Ende ihres Songs anpasste. Nach dem Soundcheck zeigte sie sich zufrieden. Im Hotelzimmer folgte das Styling und Make-up, das fast zwei Stunden dauerte. Die Musikerin empfand dies als Luxus und eine schöne Erfahrung.

Anschließend wurde das Bühnenoutfit angelegt, bevor der Content-Marathon begann. In den folgenden fünf Stunden drehte Veronica Clips mit Sarah Engels (Deutschland) und Cosmó (Österreich) in einer Seitenstraße. Zurück im Outernet wartete eine Vielzahl von Medienvertretern auf Interviews. Sogar die BBC lud sie in ein separates Studio ein, wo sie ihren Song «Alice» auf einem Kazoo der Dragqueen Tia Kofi vorspielte.

Der Nachmittag war geprägt von Kooperationen mit anderen ESC-Teilnehmern. Veronica drehte Videos mit dem finnischen Duo Linda Lampenius & Pete Parkkonen und Søren Torpegaard Lund aus Dänemark. Das Ziel war, die Fans der jeweils anderen Künstler auf die eigenen Social-Media-Kanäle zu locken. Ein UK-Food-Roulette, bei dem britische Snacks wie Scotch Eggs oder Marmite probiert und bewertet wurden, stand auf dem Programm.

Am Abend, von 19:30 Uhr bis 23:00 Uhr, traten die ESC-Stars auf der Bühne des Here at Outernet auf, das bis auf den Balkon mit Eurovision-Fans gefüllt war. Obwohl das Publikum etwas zurückhaltend wirkte, waren viele Songs laut und überladen. Veronicas gitarrenlastiges «Alice» stach positiv hervor und könnte eine Trumpfkarte beim ESC 2026 sein. Tia Kofi lobte Veronica für ihre entspannte Coolness.

Veronica selbst war überrascht, dass das Publikum mitsang und fühlte sich wohl. Am Samstag, den 2. Mai, reist Veronica mit der Schweizer Delegation für zwei Wochen nach Wien – mit dem Zug. Der Fokus liegt nun voll auf der Performance, die sie immer wieder übt.

Das erste Halbfinale findet am 12. Mai statt, das zweite mit Veronica am 14. Mai. Am 16.

Mai entscheidet sich im Grand Final, wer den Eurovision Song Contest 2026 gewinnt





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