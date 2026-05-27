Verner Panton: Eine Retrospektive im Vitra Design Museum

Das Vitra Design Museum feiert den 100. Geburtstag des dänischen Designers und Architekten Verner Panton mit einer umfassenden Retrospektive seines Werks. Die Ausstellung zeigt das vielfältige Schaffen von Panton, von Möbeln und Leuchten bis hin zu über 40'000 Dokumenten, darunter mehr als 20'000 Pläne und Zeichnungen. Das Herzstück der Ausstellung ist die 'Fantasy Landscape', ein Nachbau einer Wohnlandschaft, die Panton 1970 für die Kölner Möbelmesse 'Visiona 2' entworfen hat. Die Ausstellung zeigt auch Pantons spielerisches Element in seinem Schaffen, von Schaukelstühlen bis hin zu modularen Partyräumen.

Verner Panton , der dänische Design er und Architekt, war ein Pionier in der Welt des Design s. Geboren im Jahr 1926, brachte er frischen Wind in die damalige Design szene, die von den Farben Beige und Braun dominiert wurde.

Panton war bekannt für seine Liebe zur Farbe Blau und seine Vision, Wohnen als eine ganzheitliche Erfahrung zu gestalten. In diesem Jahr wäre Panton 100 Jahre alt geworden und das Vitra Design Museum feiert diesen Geburtstag mit einer umfassenden Retrospektive seines Werks im Schaudepot. Die Ausstellung zeigt das vielfältige Schaffen von Panton, von Möbeln und Leuchten bis hin zu über 40'000 Dokumenten, darunter mehr als 20'000 Pläne und Zeichnungen.

Das Herzstück der Ausstellung ist die 'Fantasy Landscape', ein Nachbau einer Wohnlandschaft, die Panton 1970 für die Kölner Möbelmesse 'Visiona 2' entworfen hat. Die Ausstellung zeigt auch Pantons spielerisches Element in seinem Schaffen, von Schaukelstühlen bis hin zu modularen Partyräumen. Panton wollte die Fantasie anregen und die Konformität durchbrechen, und das spürt man in jeder Ecke seiner Designwelt





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