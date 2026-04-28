Vermögensübergang der Superreichen: Nachhaltigkeit und Peer-Beratung gewinnen an Bedeutung

Eine neue Studie der UBS zeigt, dass in den kommenden Jahrzehnten ein Rekordvolumen von 8300 Milliarden Dollar an die nächste Generation vererbt wird. Dabei spielen nachhaltige Investments und der Austausch mit Gleichaltrigen eine immer größere Rolle.

Die UBS hat eine umfassende Studie zur Vermögensnachfolge in den Händen sehr vermögender Familien fortgeführt, die ursprünglich von der Credit Suisse initiiert wurde. Der jüngste "Global Next Generation Report" basiert auf den Antworten von 170 jungen Erben, Erbeninnen, Gründern und Gründerinnen sowie Führungskräften der nächsten Generation, ergänzt durch zehn detaillierte Interviews.

Diese Befragten repräsentieren ein breites geografisches Spektrum: 49 Prozent stammen aus Europa, gefolgt von Nordamerika mit 19 Prozent, Lateinamerika mit 16 Prozent, dem asiatisch-pazifischen Raum mit 11 Prozent und dem Nahen Osten sowie Afrika mit 5 Prozent. Bemerkenswert ist, dass Frauen 32 Prozent der Befragten ausmachen, was eine zunehmende Beteiligung von Frauen an der Vermögensverwaltung signalisiert. Die Studie prognostiziert einen beispiellosen Vermögensübergang in den kommenden zwei bis drei Jahrzehnten.

Weltweit sollen rund 8300 Milliarden Dollar an die nächste Generation weitergegeben werden – eine Summe, die alle bisherigen Übergänge übertrifft. Dies stellt sowohl Chancen als auch Herausforderungen für Familien und ihre Berater dar. Benjamin Cavalli, Head Strategic Clients & Global Connectivity bei UBS Global Wealth Management, betont, dass der Report als Orientierungshilfe für Familien dienen soll, die sich auf den komplexen Prozess der Vermögensübergabe vorbereiten. Die Art und Weise, wie Familien ihr Vermögen aktuell verwalten, ist vielfältig.

Der größte Teil (37 Prozent) nutzt ein eigenes Family Office, während knapp 30 Prozent auf externe Vermögensverwalter setzen und 27 Prozent die Anlagen selbst verwalten. Interessanterweise zeigt die Umfrage, dass die Investitionen der nächsten Generation tendenziell konservativ sind. Acht von zehn Befragten investieren in traditionelle Anlageklassen wie Aktien und Anleihen, etwa die Hälfte in Immobilien oder passive Fonds. Ein Viertel setzt auf aktive Fonds und 22 Prozent auf "Private Markets".

Das Interesse an Kryptowährungen ist bei den jungen Reichen, die ihr Vermögen selbst verwalten, mit "nur" 11 Prozent relativ gering, was eher auf eine explorative Neugier als auf eine feste Überzeugung hindeutet. Ein besonders deutlicher Unterschied zeigt sich im Bereich nachhaltiger Investments. Während bei Frauen bereits 30 Prozent in "Impact" oder ESG-Produkte investieren, liegt dieser Anteil bei Männern nur bei 7 Prozent.

Darüber hinaus zeigen sich große Unterschiede in der Informationsbereitschaft: 45 Prozent der weiblichen Anlegerinnen sind an nachhaltigen Anlagen interessiert und möchten mehr darüber erfahren, während bei den Männern 58 Prozent angeben, dass dieses Thema für sie keine Rolle spielt. Dieser Unterschied unterstreicht die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit für die nächste Generation, insbesondere für Frauen.

Bei der Suche nach Informationen und Beratung spielen Peers eine immer wichtigere Rolle. 27 Prozent der Befragten gaben an, dass Gleichaltrige ihre wichtigste Informationsquelle bei Nachfolgeentscheidungen sind, während klassische Vermögensverwalter mit 21 Prozent folgen. In Europa ist der Einfluss persönlicher Netzwerke mit 35 Prozent sogar noch höher, während in Asien Wealth Manager mit 43 Prozent bevorzugt werden, vor Family Offices mit 29 Prozent. Steuerberater (16 Prozent) und Anwälte (14 Prozent) spielen im Nachfolgeprozess eine eher untergeordnete Rolle.

Die Studie verdeutlicht, dass sich die Bedürfnisse und Präferenzen der nächsten Generation in Bezug auf Vermögensverwaltung und -übergabe deutlich von denen der vorherigen Generation unterscheiden. Die UBS positioniert sich mit diesem Report als kompetenter Partner für Familien, die sich auf diese Veränderungen einstellen möchten





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