Vermögen der Schweizer Stiftungen erreicht neuen Höchststand

Das Vermögen der Schweizer Stiftungen ist 2025 auf knapp 160 Milliarden Franken angestiegen. Dieses verteilt sich auf rund 13'800 aktive Stiftungen, was einem neuen Höchststand entspricht. Die Studie zeigt auf, dass das Vermögen der Schweizer Stiftungen in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen ist.

Das Vermögen der Schweizer Stiftungen ist 2025 auf knapp 160 Milliarden Franken angestiegen. Dieses verteilt sich auf rund 13'800 aktive Stiftungen, was einem neuen Höchststand entspricht.

Gemäss den Ausführungen ist das Vermögen unter den Stiftungen aber ungleich verteilt. Allein der in Genf ansässige Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria verfügt über ein Jahresbudget von über 4 Milliarden Franken. Auch kantonal gibt es grosse Unterschiede. So weisen die Stiftungen unter der Zentralschweizer Stiftungsaufsicht mit einer durchschnittlichen Bilanzsumme von 20,1 Millionen Franken den höchsten Mittelstand auf.

Auch die Anzahl der gemeinnützigen Stiftungen ist von Kanton zu Kanton höchst unterschiedlich. Im Kanton Zürich gibt es mit 2218 die meisten Stiftungen. Dahinter folgen Bern mit 1417 und Genf mit 1401 Stiftungen. Appenzell Innerhoden bildet mit 38 Stiftungen das Schlusslicht.

Basel-Stadt weist mit 42,9 Stiftungen pro 10'000 Einwohnerinnen und Einwohner mit Abstand die höchste Stiftungsdichte auf - gefolgt von den Kantonen Zug (34,2) und Glarus (27,5). Mit 6,1 Stiftungen pro 10'000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt das Kanton Aargau am unteren Ende. Gesamtschweizerisch beläuft sich die Dichte auf 15,1 Stiftungen pro 10'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Der Schweizer Stiftungsreport wurde vom Center for Philanthropy Studies der Universität Basel, vom Verband der Schweizer Förderstiftungen Swiss Foundations und dem Zentrum für Stiftungsrecht an der Universität Zürich erstellt. Die Studie zeigt auf, dass das Vermögen der Schweizer Stiftungen in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen ist. Dies ist insbesondere auf die zunehmende Bedeutung von Stiftungen in der Schweiz zurückzuführen, die als wichtige Akteure im Bereich der gemeinnützigen Arbeit agieren.

Die Studie hebt auch die Bedeutung von Stiftungen in den verschiedenen Kantonen hervor, wobei die Stiftungen im Kanton Zürich die meisten Stiftungen aufweisen. Die Studie wurde von verschiedenen Experten erstellt, die sich auf das Gebiet der Stiftungen und der gemeinnützigen Arbeit spezialisiert haben. Sie geben Einblicke in die verschiedenen Aspekte der Stiftungstätigkeit und zeigen auf, wie wichtig es ist, dass Stiftungen ihre Ziele erreichen können.

Die Studie ist ein wichtiger Beitrag zum Verständnis der Stiftungen und ihrer Bedeutung in der Schweiz





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