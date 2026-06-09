Vermisste Frau nach Hund Rückkehr und großer Suchaktion im Wald bei Montmollin gefunden

Eine 50-jährige Frau verletzte sich bei einem Spaziergang mit ihrem Hund im Wald und wurde stundenlang vermisst. Nachdem der Hund allein nach Hause zurückkehrte, löste dies eine umfangreiche Suchaktion mit Helikopter, Drohne und alpiner Rettung aus. Die Frau wurde unterkühlt am Knie verletzt aufgefunden und ins Spital eingeliefert.

Am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr ereignete sich ein Vorfall in einem Wald gebiet bei Montmollin , bei dem eine 50-jährige Frau aus der Region nach einem Sturz mit Knieverletzung stundenlang vermisst wurde.

Die Frau war mit ihrem Hund unterwegs, als sie sich verletzte. Da sie kein Mobiltelefon oder sonstiges Kommunikationsmittel bei sich trug, war sie nicht in der Lage, selbst Hilfe zu rufen. Ihr Hund kehrte schließlich ohne sie nach Hause zurück, was bei den Angehörigen Verdacht erregte und sie veranlasste, die Notrufdienste zu alarmieren. Daraufhin startete die Neuenburger Kantonspolizei eine umfangreiche Suchaktion, die sich über mehrere Stunden hinzog.

Zur Unterstützung wurden mehrere Patrouillen der Gendarmerie, eine Hundestaffel, Kriminalpolizei-Spezialisten, eine Drohne sowie Mitglieder der alpinen Rettung herangezogen. Zudem wurde ein mit Nachtsichtgeräten ausgestatteter Helikopter der Rega-Basis Interlaken eingesetzt, der die Frau schließlich gegen 3.15 Uhr aus der Luft lokalisieren konnte. Bodentruppen machten sich anschließend zu ihr auf und fanden sie neben ihrer Knieverletzung auch unterkühlt vor. Nach einer Erstversorgung durch Sanitäter wurde die Verletzte ins Spital Pourtalès in Neuenburg gebracht, wo sie weiter behandelt wurde.

Der Einsatz demonstrates die Bedeutung von Notfallkommunikationsmitteln bei Outdoor-Aktivitäten und die Effektivität koordinierter Rettungsdienste bei zeitkritischen Suchaktionen. Die Rückkehr des Hundes spielte eine entscheidende Rolle als Auslöser für die Alarmierung und zeigt, wie Haustiere in solchen Situationen lebensrettend sein können. Die Suchaktion wurde bei Nacht und in unwegsamen Gelände durchgeführt, was den Einsatz von Spezialausrüstung wie Nachtsichthelikopter und Drohnen erforderlich machte. Die alpine Rettung war aufgrund des Waldgebiets und der potenziellen Gefahren eingebunden. Die Zusammenarbeit verschiedener Organisationen war für den erfolgreichen Ausgang essentiell





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