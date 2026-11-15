Die 70-jährige Christine W. ist vermisst. Die Kantonspolizei Freiburg ruft zur Fahndung auf. Beschreibung, Kontaktdaten und Hinweise zur Anzeige.

Die Kantonspolizei Freiburg sucht dringend nach der 70-jährigen Christine W. und hat einen öffentlichen Fahndungsaufruf herausgegeben, um deren Aufenthaltsort zu klären. Die vermisste Frau wurde zuletzt mit spezifischen Kleidungsstücken und Gegenständen gesehen, was die Identifikation erleichtern soll. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit dringend um Mithilfe bei der Suche.

Physische Beschreibung und Kleidungsmerkmale

Christine W. ist 70 Jahre alt, 163 cm gross und weist eine normale Statur auf. Als optische Merkmale werden kurze graue Haare beschrieben, die von einer Korrekturbrille begleitet werden. Ihre Bekleidung umfasste bei der letzten Sichtung einen schwarzen Mantel mit Kapuze sowie eine blaue Hose.

Also read Wer für die Demokraten ins Rennen um die US-Präsidentschaft gehen könnte

Ergänzend zur Oberbekleidung trug Christine W. weisse Schuhe und führte Wanderstöcke bei sich. Sie spricht Deutsch, was bei der Kontaktaufnahme mit der vermissten Person oder Zeugen von Bedeutung sein kann. Die genaue Kombination dieser Merkmale hilft, sie in der Öffentlichkeit wiederzuerkennen.

Kontaktmöglichkeiten und Meldeverfahren

Falls jemand Angaben zum Aufenthaltsort von Christine W. machen kann oder sie gesehen hat, wird um sofortige Meldung gebeten. Die zuständigen Behörden erreichen Sie unter der Telefonnummer 026 347 01 17. Diese direkte Linie zur Kantonspolizei Freiburg stellt sicher, dass Hinweise schnell verarbeitet werden können.

Advertisement

Das Bundesamt für Polizei empfiehlt im Fall einer vermissten nahestehenden Person, sich umgehend an die nächstgelegene Polizeistelle zu wenden. Eine offizielle Vermisstenanzeige kann sowohl persönlich am Schalter als auch telefonisch über die Notrufnummer 117 erstattet werden. Dies ist der erste formelle Schritt, der die Suche aktiviert.

Ablauf der Fahndung und Zuständigkeiten

Nach Eingang einer Anzeige entscheidet die örtliche Polizei über die weiteren Massnahmen. Dazu gehört die Einschätzung, ob ein öffentlicher Fahndungsaufruf an die Bevölkerung erfolgen muss, wie es nun im Fall von Christine W. geschieht. Die lokale Behörde koordiniert die primären Suchaktionen vor Ort.

Die FEDPOL unterstützt die Kantone bei der Suche sowohl im In- als auch im Ausland. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass eine Vermisstenanzeige ausschliesslich bei der örtlichen Polizei erstattet wird. Die FEDPOL übernimmt keine direkte Annahme von Anzeigen, sondern agiert als unterstützende Instanz für die kantonalen Behörden.

Hintergrundinformationen und kommerzielle Elemente

Im Zusammenhang mit der Meldung finden sich im Quelldokument auch Hinweise auf professionelles Equipment. Unternehmen wie TROOPER bieten robuste Bekleidung und taktisches Ausrüstung für Polizei, Militär und Security an. Solche Anbieter spezialisiert sich auf professionelle Ausrüstung für den behördlichen Einsatz.

Advertisement

Zusätzlich wird die Aktiv AG als Schweizer Fachshop für Jagd, Outdoor, Optik und Waffen beworben. Der Standort befindet sich in Pfungen ZH. Die Bewerung betont eine top Beratung für Kunden in den Bereichen Outdoor und Natur. Diese Informationen sind Teil des umgebenden Kontextes der ursprünglichen Quelle.