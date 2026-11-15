Die vermisste Frau aus Jeuss wurde gesund in Wünnewil aufgefunden. Die Kantonspolizei Freiburg zieht die Fahndung zurück. Hier sind die Fakten zum Fall.

Die Kantonspolizei Freiburg hat die Fahndung nach einer seit Sonntag, dem 15. November 2026, in Jeuss vermissten Person vollständig abgeschlossen. Am selben Tag gegen 17:15 Uhr wurde die 70-jährige Frau in Wünnewil aufgefunden. Sie war von einer dritten Person entdeckt worden und befand sich bei der Bergung geschwächt, zeigte jedoch keine schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit dringend darum, das zuvor verbreitete Fahndungsfoto nicht weiter zu nutzen oder zu teilen.

Fundort und Zustand der Vermissten

Die 70-jährige Bewohnerin des Ortes Jeuss wurde in Wünnewil angetroffen. Zum Zeitpunkt des Fundes litt sie unter Erschöpfung, ihre medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig, da sie bei guter Gesundheit war. Die Umstände der Entdeckung durch eine unbeteiligte Dritte haben die Suche abrupt beendet. Die Behörde setzt den Fall damit als erledigt. Bürger werden aufgefordert, keine neuen Hinweise mehr zu melden, es sei denn, sie betreffen andere Angelegenheiten.

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Merkmale und Bekleidung der Person

Die gesuchte Frau ist 163 Zentimeter groß und besitzt eine normale Statur. Ihre Haarfarbe ist grau und die Haare sind kurz geschnitten. Sie trägt regelmäßig eine Korrekturbrille, um ihre Sehfähigkeit zu verbessern. Bei der Flucht und während der Zeit des Vermisstseins trug sie einen schwarzen Mantel, der mit einer Kapuze versehen war. Als Schuhwerk wählte sie weiße Schuhe, die deutlich von der übrigen Kleidung abwichen.

Zu ihrer weiteren Kleidung gehörte eine blaue Hose, die sie bis zum Fund trug. Zusätzlich nahm sie Wanderstöcke mit, die typischerweise bei Spaziergängen oder Touren verwendet werden. Ihre Sprachfähigkeit ist auf Deutsch beschränkt, was die Kommunikation in der Region erleichtert. Diese detaillierten Beschreibungen dienten此前 der Identifikation und sind nun für die historische Dokumentation relevant.

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Rückzug der Fahndung und Kontaktaufnahme

Die Kantonspolizei Freiburg hat offiziell bestätigt, dass die Vermisstenmeldung zurückgezogen wird. Die Telefonnummer 026 347 01 17 bleibt für allgemeine Anfragen der Bevölkerung erreichbar. Allerdings gelten für diesen speziellen Fall keine weiteren Meldungen mehr. Die Behörde möchte Ressourcen für aktive Suchaktionen freihalten. Ein öffentliches Interesse an dem Fall besteht nicht mehr, da die Sicherheit der Person gewährleistet ist.

Es besteht keine Notwendigkeit, weitere Fotos oder Beschreibungen in sozialen Medien zu verbreiten. Dies schützt die Privatsphäre der gefundenen Person. Die Polizei arbeitet eng mit den lokalen Stellen zusammen, um solche Fälle schnell zu klären. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Polizeieinheiten zeigt Effizienz in der Krisenbewältigung. Die Bevölkerung wird zu Kooperation und Diskretion aufgerufen.

Verfahren und Unterstützung durch Bundesbehörden

Das Bundesamt für Polizei empfiehlt im Falle einer Vermisstenanzeige den sofortigen Kontakt zur nächstgelegenen Polizeistelle. Die Anzeige kann entweder persönlich am Schalter oder telefonisch über die Nummer 117 erstattet werden. Die örtliche Polizei hat die alleinige Kompetenz, über weitere Suchmassnahmen zu entscheiden. Sie evaluiert die Lage und bestimmt, ob ein öffentlicher Aufruf sinnvoll ist.

Fedpol unterstützt die Kantone bei der Suche, sowohl im In- als auch im Ausland. Allerdings muss der Antrag immer bei der lokalen Behörde eingereicht werden. Diese Hierarchie stellt sicher, dass keine Informationen doppelt verarbeitet werden. Die klare Zuständigkeit verhindert Verwirrung in dringenden Situationen. Bürger sollten sich stets an die lokale Polizei wenden, um den schnellstmöglichen Einsatz zu gewährleisten.