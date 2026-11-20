FC Bayern-Star Harry Kane erlitt einen Syndesmoseriss und fällt monatelang aus. Trainer Vincent Kompany bestätigt den schweren Schaden beim Spiel gegen Köln.

Der FC Bayern München erleidet einen schweren personellen Rückschlag, da Starstürmer Harry Kane einen Syndesmoseriss erlitten hat. Der englische Nationalspieler wird dem Verein für mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen, was die Kaderplanung von Trainer Vincent Kompany grundlegend beeinflusst. Die Verletzung ereignete sich während des Heimspiels gegen den 1. FC Köln, das mit einem 1:1-Remis endete.

Detaillierte Umstände der Verletzung von Kane

Harry Kane erlitt die schwerwiegende Blessur bereits nach 20 Minuten Spielzeit. Der Ballon d'Or-Gewinner wurde nach einem harten Einsteigen des Kölners Joël Schmied替换. Der Schiedsrichterpfeif signalisierte den Auswechselvorgang, da Kane sich am linken Bein halten musste und humpelnd das Spielfeld verließ. Er wurde von den Club-Medizinern begleitet und verlassen das Stadion unter medizinischer Aufsicht.

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Die Diagnose bestätigte der Sportvorstand Max Eberl offiziell als Syndesmoseriss. Diese Art von Bänderzerrung am oberen Sprunggelenk erfordert in der Regel eine lange Rehabilitationsphase. Für den Zeitpunkt seiner Rückkehr gibt es keine konkreten Daten, doch mehrere Monate Ausfallzeit sind medizinisch wahrscheinlich. Tom Bischof rückte in der 20. Minute für den verletzten Kapitän nach.

Weitere Ausfälle schwächen die Münchner Kaderstruktur

Neben Harry Kane hat auch Michael Olise das Feld vorzeitig verlassen müssen. Der französische Offensivstar knickte beim Spiel gegen Köln am Knöchel um. Max Eberl bestätigte, dass Olise das Stadion auf Krücken verließ. Trainer Vincent Kompany gab nach dem Spiel jedoch vorsichtige Entwarnung regarding des Franzosen. Er hoffe, dass es Michael ab Montag wieder gut geht und die erste Diagnose als Prellung interpretiert werden kann.

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Die Verletzungsliste des FC Bayern München wächst stetig an. In diesem Spiel fehlten bereits Luis Díaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari. Auch im Winter wurde der marokkanische WM-Star Ismael Saibari als möglicher Ersatz für Kane verpflichtet, fällt aber ebenfalls noch mehrere Monate aus. Zudem fehlen weiterhin der Torwart und Kapitän Manuel Neuer sowie der Außenverteidiger Alphonso Davies der Mannschaft.

Auswirkungen auf den Spielplan und die nächste Zukunft

Das Heimspiel gegen den 1. FC Köln markiert den Auftakt zu einer intensiven Phase im Kalender des deutschen Rekordmeisters. Es folgen drei Englische Wochen am Stück, die den Verein vor große logistische und sportliche Herausforderungen stellen. Die Bayern sind in dieser Zeit zweimal in der Champions League, einmal im DFB-Pokal und viermal in der Bundesliga gefordert.

Trainer Vincent Kompany hatte vor dem Spiel die Rückkehr von Flügelspieler Luis Díaz für die kommende Woche in Aussicht gestellt. Dennoch bleibt die Offensive durch den Ausfall des Torschützenkönigs Harry Kane massiv geschwächt. Kane hatte in der laufenden Saison bereits zehn Tore in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal erzielt. Der Verein muss nun seine Taktik und Rotation anpassen, um die anstehenden Spiele zu meistern.