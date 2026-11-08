Verletzung droht Xhakas Nationalmannschafts-Rückkehr zu vereiteln

Granit Xhaka könnte aufgrund einer Muskelzerrung während eines Spiels gegen Chelsea nicht wie geplant in die Schweizer Nationalmannschaft zurückkehren. Der Kapitän hatte nach einem Corona-Zertifikatsskandal bereits eine Sperre verbüsst.

Die bevorstehende Rückkehr von Granit Xhaka in die Schweizer Nationalmannschaft befindet sich in einer prekären Lage, die durch eine unvermuteete körperliche Erschöpfung während eines englischen Ligaspiels zutage trat.

In einem entscheidenden Moment des Duells zwischen Sunderland und Chelsea geschah es bereits nach wenigen Sekunden Spielzeit. Xhaka versuchte einen hohen Ball abzufangen, stolperte dabei jedoch über einen falschen Schritt. Es war augenscheinlich, dass ein Muskel zwickte, da der Schweizer Mittelfeldspieler daraufhin nicht mehr in der Lage war, seine gewohnte Laufleistung aufrechtzuerhalten. Nur zwei Minuten nach dem Vorfall musste er sich auf den Boden sinken lassen, erhielt eine kurze medizinische Behandlung auf der Seitenlinie und wurde anschließend ausgewechselt.

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Xhakas Verletzung gefährdet Nati-Rückkehr

Für den 34-jährigen Kapitän ist diese Situation besonders bitter, da er eigentlich am Montag wieder im Kader der Nati aufrücken sollte. Diese Verletzung könnte die erhoffte Wiedergutmachung und die Rückkehr ins Team deutlich verzögern oder sogar gefährden. Die Diskussion um seine Teilnahme war in den vergangenen Wochen heftig geführt worden. Es gab intensive Debatten darüber, ob Xhaka nach dem zugegebenen Zertifikatsschwindel überhaupt noch in den Nationalkader berufen werden sollte.

Die Affäre drehte sich darum, dass bekannt geworden war, Xhaka habe in der Corona-Zeit gefälschte Covid-Zertifikate erworben, um sich von Quarantänemaßnahmen freistellen zu lassen. Infolgedessen musste er die ersten vier Spiele in der Nations League im September und Oktober absitzen. Der Schweizerische Fussballverband (SFV) hatte nach einer internen Prüfung entschieden, den Rekordspieler nicht weiter zu sanktionieren, da die Strafe bereits durch die Sperre als angemessen erachtet wurde.

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Nationaltrainer Murat Yakin setzte daraufhin sein Vertrauen in seine Führungspersönlichkeit und berief den Kapitän erneut für die anstehenden wichtigen Begegnungen gegen Slowenien und Schottland. Diese Entscheidung war nicht nur sportlich, sondern auch öffentlichkeitswirksam von grosser Tragweite. Nun stellt sich die Frage, ob Xhaka nicht nur politisch, sondern auch physisch bereit für die hohen Anforderungen der Nationalmannschaft ist.

Zweifel an Xhakas körperlicher Einsatzfähigkeit

Die nächsten Tage werden zeigen, wie sich die Muskelverletzung entwickelt und ob der erfahrene Mittelfeldspieler fit genug sein wird, um die Verantwortung als Kapitän zu übernehmen. Seine Abwesenheit in der jüngsten Vergangenheit hat nicht nur sportliche Lücken im Schweizer Team hinterlassen, sondern auch symbolisch gewirkt. Die Tatsache, dass er sich in einem Moment der Anspannung einen Muskel zugezogen hat, wirft Sorgen auf, insbesondere da er bereits ein fortgeschrittenes Alter für einen Profisportler aufweist.

Die Medien und die Fans warten gespannt darauf, wie der Trainerstab mit dieser unvorhergesehenen Entwicklung umgehen wird. Es bleibt abzuwarten, ob Xhaka trotz der Hürden des vergangenen Skandals und der jetzigen Verletzung wieder die volle Unterstützung des Verbandes und der Bevölkerung genießt oder ob die Kombination aus körperlichen und historischen Problemen seine Karriere auf nationaler Ebene vorübergehend beenden könnte. Die Stimmung um den Verein und den Verband ist angespannt, da jeder Fehler in dieser sensiblen Phase kritisch hinterfragt wird.