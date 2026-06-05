Verlassene Autobahnraststätte weckt Interesse

Die verlassene Raststätte 'Restaurant Walensee' an der A3 bei Obstalden im Kanton Glarus hat in letzter Zeit grosses Interesse geweckt. Der ehemalige Restaurationsbetrieb ist im Besitz des 86-jährigen Österreichers Heinz Peter Moravcik, der die Raststätte 2013 erwarb und jahrelang nach einer tragfähigen Nutzung suchte. In einer weltweiten Rangliste des Autobauers Tesla steht der Platz sogar an zweiter Stelle. Moravcik forderte jüngst ein Rückkauf durch das Bundesamt für Strassen (Astra), was Bundesrat Albert Rösti jedoch nur zum Marktwert möglich erklärte.

Eine verlassene Autobahnraststätte an der A3 bei Obstalden im Kanton Glarus hat in letzter Zeit grosses Interesse geweckt. Der ehemalige Restaurationsbetrieb 'Restaurant Walensee' ist im Besitz des 86-jährigen Österreichers Heinz Peter Moravcik, der die Raststätte 2013 erwarb und jahrelang nach einer tragfähigen Nutzung suchte.

In einer weltweiten Rangliste des Autobauers Tesla steht der Platz sogar an zweiter Stelle. Moravcik forderte jüngst ein Rückkauf durch das Bundesamt für Strassen (Astra), was Bundesrat Albert Rösti jedoch nur zum Marktwert möglich erklärte





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