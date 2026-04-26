Verlangsamte Meeresströmung im Nordatlantik könnte Eiszeiten verstärkt haben – Warnsignal für den Klimawandel

Eine Studie der Universität Bern zeigt, dass eine verlangsamte Nordatlantik-Strömung vor einer Million Jahren zu längeren und intensiveren Eiszeiten führte. Die Ergebnisse sind auch im Hinblick auf den heutigen Klimawandel relevant, da Klimamodelle eine ähnliche Abschwächung der Strömung prognostizieren.

Eine verlangsamte Meeresströmung im Nordatlantik könnte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung und Intensivierung von Eiszeiten in der Vergangenheit gespielt haben. Eine aktuelle Studie der Universität Bern , veröffentlicht am Freitag, legt nahe, dass diese Schwächung der Strömung vor etwa einer Million Jahren zu längeren und intensiveren Kälteperioden geführt hat.

Die Forschungsergebnisse werfen zudem ein beunruhigendes Licht auf die möglichen Auswirkungen des heutigen Klimawandels, da Klimamodelle eine ähnliche Abschwächung der atlantischen Ozeanströmung aufgrund der globalen Erwärmung und des zunehmenden Schmelzwassers aus Grönland prognostizieren. Die Studie, durchgeführt unter der Leitung von Iván Hernández-Almeida vom globalen Forschungsnetzwerk Past Global Changes, das an der Universität Bern angesiedelt ist, konzentrierte sich auf die Untersuchung der Sauerstoffversorgung des tiefen Nordatlantiks über einen Zeitraum von 800.000 Jahren.

Die Forschenden analysierten Sedimentbohrkerne, die südlich von Island gewonnen wurden, und entdeckten ein überraschendes Muster: Während Kältephasen war der Sauerstoffgehalt in der Tiefsee deutlich reduziert, selbst in einer Region, die heute als gut durchlüftet gilt. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass die Durchmischung des Ozeans während dieser Perioden stark beeinträchtigt war. Die Ursache für diese reduzierte Sauerstoffversorgung lag in grossen Mengen an Süsswasser, das aus schmelzenden Gletschern und Eisbergen in den Nordatlantik floss.

Dieses leichtere Süsswasser stabilisierte die obere Wasserschicht und verhinderte, dass sauerstoffreiches Oberflächenwasser in die Tiefe absinkt. Die Folge war eine Verlangsamung der Nordatlantik-Strömung, die normalerweise für den Transport von Sauerstoff in die Tiefsee verantwortlich ist. Die Verlangsamung der Strömung hatte weitreichende Konsequenzen für das globale Klima. Durch die reduzierte Durchmischung des Ozeans gelang weniger gelöstes CO2 von der Tiefsee an die Oberfläche und entwich in die Atmosphäre.

Dies führte zu einem Rückgang der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, was wiederum die Ausbreitung der Polareisdecken begünstigte und die Eiszeiten verstärkte. Die Studie zeigt somit einen komplexen Zusammenhang zwischen der Meeresströmung, der Sauerstoffversorgung des Ozeans, dem CO2-Gehalt der Atmosphäre und der Entwicklung von Eiszeiten. Die Ergebnisse sind nicht nur für das Verständnis der Vergangenheit von Bedeutung, sondern auch für die Bewertung der Risiken des heutigen Klimawandels.

Die Forschenden betonen, dass die atlantische Ozeanströmung ein empfindliches System ist, das auch heute noch stark auf Veränderungen reagieren kann. Eine weitere Abschwächung der Strömung könnte zu ähnlichen Auswirkungen führen wie in der Vergangenheit, einschliesslich einer verstärkten CO2-Bindung im Ozean und einer weiteren Ausbreitung der Polareisdecken. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren und die globale Erwärmung zu begrenzen, um die Stabilität des Klimasystems zu erhalten.

Die Studie liefert wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung von Klimamodellen und die Vorhersage zukünftiger Klimaszenarien. Sie zeigt, dass die Wechselwirkungen zwischen Ozean, Atmosphäre und Eisdecken komplex und vielschichtig sind und dass eine umfassende Betrachtung dieser Faktoren unerlässlich ist, um die Auswirkungen des Klimawandels zu verstehen und wirksame Massnahmen zu ergreifen





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