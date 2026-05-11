Verkehrsunfall in Vitznau: Velofahrer stürzt und verletzt sich gravierend, mehrere Diebstähle in Luzern

Ein Unfall zwischen einem Auto und einem Velofahrer in Vitznau, diverse Diebstähle in Luzern und mehrere Unfälle in anderen Kantonen.

Am Samstagnachmittag um 14:30 Uhr ereignete sich auf der Seestrasse in Vitznau ein Unfall zwischen einem Auto und einem Velofahrer. Beim Sturz des Velofahrers erlitt er gravierende Verletzungen.

Er wurde mit einem Rettungsdienst von 144 ins Spital gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10'000 Franken. Die Luzerner Polizei informierte am Freitagmorgen in Escholzmatt zwei mutmassliche Diebe, die zuvor mehrere parkierte Autos nach Beute durchsucht hatten. Im Wohnort des 30-jährigen Schweizers stellte die Polizei diverse Betäubungsmittel, Bargeld und eine Gasdruckpistole sicher.

Die Staatsanwaltschaft Emmen führt die weiteren Ermittlungen. Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in Luzern 15 Autos zerkratzt und hohen Sachschaden angerichtet. In anderen Kantonen kamen es zu mehreren Unfällen. Copyright © Luzerner Zeitung.

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