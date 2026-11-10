Verkehrsunfall in Chur: Elektrorollerfahrer im Kreisel verletzt

Beim Verkehrsunfall in Chur kollidierte ein Auto im Kreisel mit einem Elektroroller. Der 91-jährige Lenker wurde verletzt, die Autofahrerin später ermittelt.

Bei einem Verkehrsunfall in Chur ist am Dienstag ein Personenwagen mit einem Elektroroller zusammengestossen. Der 91-jährige Lenker des Elektroroller s wurde bei der Kollision verletzt und ins Spital gebracht. Die Stadtpolizei Chur hat den Unfall aufgenommen und darüber informiert. Die 80-jährige Lenkerin des Autos verliess nach dem Zusammenstoss die Unfallstelle, konnte aber kurze Zeit später ermittelt werden.

Wie sich der Zusammenstoss im Kreisel ereignete

Der Unfall ereignete sich am Dienstag um 15.30 Uhr im Kreisel Ring-/Tittwiesenstrasse. Die 80-jährige Autofahrerin war aus Richtung Masanserstrasse kommend über die Ringstrasse unterwegs und fuhr in den Kreisel ein.

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Im Kreisel kollidierte ihr Personenwagen mit dem 91-jährigen Lenker eines Elektrorollers, der von rechts kam. Die Stadtpolizei Chur führt den Vorgang auf diese Kollision zurück, die im Kreisel stattfand und den Rollerfahrer zu Boden brachte.

Der Lenker des Elektrorollers erlitt bei dem Zusammenstoss Verletzungen und wurde für weitere Abklärungen ins Spital gebracht. Die Polizei nennt im vorliegenden Bericht keine Angaben zum Ausmass der Verletzungen.

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Warum die Autofahrerin die Unfallstelle verliess

Die 80-jährige Autofahrerin hat sich nach dem Unfall von der Unfallstelle entfernt. Die Stadtpolizei Chur konnte sie jedoch kurze Zeit später ermitteln, wie die Behörde mitteilte.

Das Entfernen von der Unfallstelle wird der Lenkerin in der Berichterstattung als mutmassliches Verhalten zugeschrieben. Eine Bewertung der Hintergründe ist Sache der zuständigen Behörden, und die Polizei hat dazu im Bericht keine weiteren Angaben gemacht.

Die Ermittlung der Lenkerin war nach Angaben der Stadtpolizei Chur möglich, obwohl sie den Ort des Geschehens verlassen hatte. Damit war für die weitere Abklärung des Vorfalls die Person des Autofahrers bekannt.

Folgen für die Lenkerin und den Verkehr in Chur

Der Autofahrerin wurde der Führerausweis abgenommen. Die Massnahme betrifft direkt die 80-jährige Lenkerin und zeigt, dass die Polizei den Vorfall im Strassenverkehr ernst nimmt.

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Für Verkehrsteilnehmende in Chur zeigt der Fall, wie wichtig das Verhalten im Kreisel Ring-/Tittwiesenstrasse ist, da dort Autos, Elektroroller und andere Fahrzeuge aufeinandertreffen. Die Stadtpolizei Chur hat in ihrer Mitteilung keine weiteren Massnahmen für den Kreisel angekündigt.

Weitere Angaben zu einem Strafverfahren oder zu möglichen Folgen für den Elektrorollerfahrer nannte die Stadtpolizei Chur in der vorliegenden Mitteilung nicht. Wer Angaben zum Unfall machen kann, kann sich an die Stadtpolizei Chur wenden.