Verkehrsunfall in Basel: Unbekannter Lenker fuhr fort, ohne Schaden zu beheben

Ein unbekannter Lenker fuhr nach einem Verkehrsunfall fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei zu melden.

Screenshot Google Maps Am Dienstagnachmittag kam es an der Verzweigung Grenzacherstrasse/Rankstrasse zu einem Verkehr sunfall, wie die Basler Verkehr spolizei mitteilt. Anschliessend entfernte sich der Fahrer oder die Fahrerin des Autos von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zum Zeitpunkt des Unfalls fuhr die Fahrerin eines Autos von der Schwarzwaldstrasse kommend durch die Grenzacherstrasse in Richtung Rankhof. Aus dem Eisenbahnweg fuhr gleichzeitig ein Auto in die Grenzacherstrasse ein, bog auf Höhe der Rankstrasse nach links in Richtung Schwarzwaldstrasse ab, was zur Kollision der beiden Fahrzeuge führte. Die unbekannte Lenkerin bzw. der unbekannte Lenker dieses unfallbeteiligten Autos setzte die Fahrt fort, ohne sich um die Regelung des Schadens zu kümmern, und verhielt sich dadurch pflichtwidrig.

Der Lenker oder die Lenkerin dieses Autos sowie Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 061 208 06 00 oder über die E-Mail-Adresse mobileverkehrspolizei@jsd.bs.ch zu melden





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