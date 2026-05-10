Verkehrsunfall auf der Grimselstrasse in Schattenhalb BE: Autofahrer schwer verletzt, drei Mitfahrende leicht verletzt

Ein Auto ist auf der Grimselstrasse in Schattenhalb BE von der Strasse abkam und kollidierte frontal mit einer Brücke. Der Fahrer wurde schwer verletzt, die drei Mitfahrenden erlitten leichte Verletzungen. Die Unfallermittlungen sind im Gang, während die Bergungs- und Unfallarbeiten im Einsatz waren.

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der Grimselstrasse in Schattenhalb BE ein Verkehrsunfall . Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Auto vom Parkplatz Aareschlucht Ost herkommend in Richtung Meiringen unterwegs, als der Fahrer aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto verlor und von der Strasse abkam.

Das Auto geriet in das parallel zur Fahrbahn verlaufende Bachbett und kollidierte frontal mit einer Brücke. Die Kollision riss das Dach des Autos nach hinten auf, wodurch der Autofahrer schwer verletzt wurde. Die drei Mitfahrenden erlitten leichte Verletzungen. Unfallermittlungen sind im Gang.

Drittpersonen bargen die vier Personen aus dem Fahrzeug und leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Ein Helikopter der Rega flog den schwer verletzten Autofahrer ins Spital, während die drei leicht verletzten Personen mit je einer Ambulanz ins Spital gebracht wurden. Neben der Kantonspolizei Bern standen die Feuerwehr Meiringen, drei Ambulanzteams sowie die Rega im Einsatz. Während der Bergungs- und Unfallarbeiten war die Grimselstrasse während rund zwei Stunden gesperrt und eine Umleitung wurde signalisiert. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs sind im Gang





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