Ein Fahrzeug fuhr plötzlich auf die A12 in Richtung Bern und verursachte eine Kettenkollision, bei der sieben Personen verletzt wurden. Der Unfall führte zu einer dreistündigen Streckenblockade und sorgte für Aufklärung im Rahmen einer Situation der Kantonspolizei.

Am Montag, 26. Oktober 2026, geriet die Kantonspolizei Freiburg im Einsatz, als ein Fahrzeug zwischen Matran und Fribourg-Sud plötzlich vom Pannenstreifen auf die Autobahn A12 in Fahrtrichtung Bern einfuhr.

Kurz darauf produzierte dieses Vergehen eine Kettenkollision, an der vier weitere Fahrzeuge beteiligt waren. Die Mehrfahrzeugkollision hatte massive Folgen: Sieben Personen wurden verletzt und wurden nach dem Einsatz von Ambulanzen in verschiedene Spitäler versetzt. Die Fahrer des ersten Fahrzeugs setzten ihre Fahrt fort, obwohl die genaue Identität noch unbekannt ist. Beide Unfallfahrzeuge stauten quer auf den jeweiligen Fahrstreifen ab, blockierten die komplette Fahrbahn, und verursachten damit erhebliche Verkehrsbehinderungen.

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Ausgang des Unfalls und Beteiligte

Wegen der entstandenen Staubedingungen fehlte eine sofortige Rettungsgasse und die Ankunft der Rettungskräfte verzögerte sich. Um die Unfallumstände genau zu verstehen, wurden auch Spezialisten der Unfalltechnischen Gruppe der Kantonspolizei vor Ort eingesetzt. Gemeinsam mit den Rettungskräften mussten die Beteiligten die Autobahn für drei Stunden sperren, um den Rettungseinsatz zu ermöglichen und die Fahrzeuge, die während der Chaosphase gestoppt waren, abzuschleppen.

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Die Kantonspolizei betonte die Wichtigkeit, bei den ersten Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn sofort eine Rettungsgasse zu bilden, sodass Polizei, Feuerwehr und Sanität schnell durchfahren können. Die neue Schwellerregel von 1. Januar 2021 macht dies Pflicht. Bei einer zweispurigen Autobahn weichen die Fahrzeuge dem linken Fahrstreifen nach links und dem rechten Fahrstreifen nach rechts, wogegen in dreistraniger oder mehrspuriger Strecke die Rettungsgasse zwischen dem äußersten linken Streifen und dem unmittelbar danebenliegenden Fahrstreifen entsteht, sodass alle übrigen Fahrzeuge rechts orientiert sind.

Rechtliche Folgen und Richtlinien

Wer die Gasse nicht bildet, riskiert eine Geldstrafe, bei schweren Verstößen können weitere rechtliche Konsequenzen folgen. Die Polizei empfiehlt, Retungswege erst zu halten, sobald die Geschwindigkeit reduziert ist und das Tempo nachgelassen hat, damit sie genügend Raum für Einsatzfahrzeuge haben. Ebenfalls gutsche zu berücksichtigen, dass Rettungsgassen nicht dazu benutzt werden dürfen, um schneller voranzukommen und in allen Kantonspolizei-Autobahnen sich die meisten Fahrer bewusst sind.