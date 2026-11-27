Bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen bei Uzwil überschlug sich ein Auto. Zwei Frauen wurden leicht verletzt, der Feierabendverkehr geriet in Stau. Mehr Details zum Vorfall.

Kurz vor 17 Uhr ereignete sich am Donnerstag ein schwerwiegender Verkehrsunfall am Autobahnanschluss Uzwil / Oberbüren auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich. Ein Fahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach, wodurch zwei Frauen leicht verletzt wurden. Der Unfallauslöser war ein Auffahrunfall an dem beteiligten drittes Kraftfahrzeug.

Detaillierte Abläufe des Unfalls

Der Vorfall spielte sich im Bereich des Anschlusses Uzwil/Oberbüren ab, wo der Feierabendverkehr besonders dicht war. Bei der Kollision mit mutmasslich drei Autos verlor eines der Fahrzeuge die Kontrolle. Es überschlug sich und blieb nach dem Überschlag auf dem Dach liegen. Die 57-jährige Fahrerin und ihre 69-jährige Mitfahrerin erlitten bei dem Aufprall Verletzungen. Der Rettungsdienst rettete beide Patientinnen vom Unfallort und transportierte sie in ein Spital zur medizinischen Versorgung. Beide Verletzungen wurden als leicht eingestuft, eine schwere Gefährdung konnte jedoch nicht ausgeschlossen werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der auf mehrere zehntausend Franken beläuft. Die genaue Ursache für das Schleudern und den Überschlag ist noch nicht abschliessend geklärt.

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Weiterer Unfall am Bürerstich

Kurz nach dem ersten Vorfall, ebenfalls kurz nach 17 Uhr, kam es zu einem zweiten Zwischenfall in der entgegengesetzten Fahrtrichtung auf der Autobahn A1. Diesmal geschah dies im Bereich des Bürerstichs Richtung St.Gallen. Ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen führte dazu, dass diese am Überholstreifen bei der Fahrbahnreduktion zum Stillstand kamen. Bei diesem zweiten Unfall wurden keine Personen verletzt. Dennoch entstand auch hier Sachschaden, der im Bereich von mehreren tausend Franken liegt. Die Behörden untersuchen beide Vorfälle im Zusammenhang mit dem dichten Verkehrsaufkommen.

Massnahmen der Sicherheitskräfte

Die Kantonspolizei St.Gallen sowie der Rettungsdienst waren mit mehreren Einheiten vor Ort im Einsatz. Ein Notarzt und ein Einsatzleiter koordinierten die Massnahmen am Unfallort. Die Polizei leitet die Ermittlungen ein, um die genauen Umstände des Überschlagens und des Auffahrens zu klären. Die Spuren wurden aufgenommen und die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Die Beamten baten Zeugen um Mitwirkung, falls sie den Hergang des Unfalls mitverfolgen konnten. Die genaue Unfallursache bleibt jedoch Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.

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Verkehrsausfall und Folgen

Der Unfall hatte gravierende Auswirkungen auf den Feierabendverkehr. Zwischen St.Gallen-Winkeln und Uzwil sowie zwischen Wil und Gossau bildeten sich massive Rückstaus. Der Stau erstreckte sich in beide Fahrtrichtungen. Durch den Stau kam es zu weiteren Folgeunfällen auf der Autobahn. Nach dem ersten Kenntnisstand wurden bei diesen Folgeunfällen keine Personen verletzt. Die Stausituation verlängerte sich über einen längeren Zeitraum und sorgte für erhebliche Verzögerungen im Berufsverkehr. Die Behörden raten, Alternativrouten zu nutzen, um die Belastung der Autobahn A1 zu reduzieren.

Hinweise zur Sicherheit im Stau

Das Bundesamt für Strassen ASTRA empfiehlt bei dichtem Autobahnverkehr besondere Vorsicht. Die Geschwindigkeit kann sich rasch ändern. Es ist wichtig, nicht nur das unmittelbar vorausfahrende Fahrzeug zu beobachten, sondern auch den Verkehr weiter vorne im Blick zu behalten. Regelmässige Blicke in die Rück- und Seitenspiegel schaffen zusätzliche Reaktionszeit. Ein ausreichender Abstand zum Vordermann ist unerlässlich. Bei zwei Fahrstreifen entsteht die Rettungsgasse zwischen beiden Spuren. Bei drei oder mehr Fahrstreifen liegt sie zwischen dem äussersten linken und dem unmittelbar rechts danebenliegenden Fahrstreifen. Die Hände gehören stets ans Lenkrad. Das Bedienen elektronischer Geräte lenkt von Bremsmanövern und Veränderungen im Verkehr ab. Diese Regeln dienen der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer in Stausituationen.