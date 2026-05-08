Verkehrssicherheitsprävention: Kantonspolizei und kommunale Polizeikorps führen Geschwindigkeitskontrollen durch

Die Kantonspolizei und die kommunalen Polizeikorps haben in der Woche vom 11. bis 17. Mai 2026 mobile und semi-stationäre Geschwindigkeitskontrollen in verschiedenen Ortschaften durchgeführt. Diese Kontrollen dienen der Verkehrssicherheitsprävention und sollen die Verkehrsteilnehmer dazu ermutigen, die Tempolimiten einzuhalten. Die Polizei weist darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit teils schweren oder tödlichen Folgen ist.

Die Kantonspolizei und die kommunalen Polizeikorps haben in der Woche vom 11. bis 17. Mai 2026 mobile und semi-stationäre Geschwindigkeitskontrollen in verschiedenen Ortschaften durchgeführt. Diese Kontrollen dienen der Verkehr ssicherheitsprävention und sollen die Verkehr steilnehmer dazu ermutigen, die Tempolimit en einzuhalten.

Die Polizei weist darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit teils schweren oder tödlichen Folgen ist. Die Kontrollen werden mit zivilen Polizeifahrzeugen und Laserpistolen durchgeführt, die ausschliesslich zur Bekämpfung schwerer Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz eingesetzt werden dürfen. Ebenfalls nicht betroffen sind Kontrollen auf dem Autobahnnetz gemäss negativem Entscheid des Bundesamts für Strassen (ASTRA).

Zudem wird darauf hingewiesen, dass ausschliesslich die Kantonspolizei ausserordentlich nicht angekündigte Kontrollen durchführen kann, um schwere Verkehrsdelikte zu ahnden und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten. Die angekündigten Kontrollen können aufgrund dienstlicher Anforderungen oder technischer Probleme entfallen





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