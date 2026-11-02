Verkehrssicherheit in Siebnen: Neuer Mittelstreifen an der Glarnerstrasse

Kanton SZ baut ab November 2026 einen Mittelstreifen in Siebnen ein. Massnahme soll Unfälle an Tankstellenzufahrt verhindern und Verkehrsfluss optimieren.

Der Kanton Schwyz führt vom 9. bis 13. November 2026 umfangreiche Bauarbeiten an der Glarnerstrasse in der Gemeinde Siebnen durch. Ziel dieser Massnahme ist die Installation eines neuen Mittelstreifen s, der als zentrale Abbiegehilfe dienen soll. Diese Infrastruktur massnahme findet direkt an der Tankstellenzufahrt statt, die an die Hauptstrasse Nummer 3 angebunden ist. Die lokale Bevölkerung und der durchfahrende Verkehr sind von diesen temporären Einschränkungen betroffen.

Häufige Unfälle erfordern neue Massnahmen

Die Notwendigkeit dieser Umbauarbeiten ergibt sich aus einer deutlichen Häufung von Verkehrsunfällen im betroffenen Abschnitt. Dokumentierte Vorfälle zeigen, dass es sich bei den meisten Unfällen um Auffahrunfälle handelt. Diese Kollisionen stehen in einem direkten Zusammenhang mit komplexen Abbiegevorgängen an der Einfahrt zur Tankstelle. Fahrer, die in die Tankstelle einbiegen, gefährden oft den nachfolgenden Verkehrsfluss oder kollidieren mit Gegenverkehr.

Also read Neuer digitaler Bestattungswegweiser unterstützt Trauernde in der Schweiz

Die bestehenden Bedingungen an dieser Stelle waren nicht optimal für eine sichere Abwicklung der Abbiegemanöver. Durch die ständige Beanspruchung der Strasse und die spezifische Geometrie der Zufahrt entstanden wiederkehrende Konfliktpunkte. Die Behörden reagierten auf diese Datenlage und entschieden sich für eine bauliche Lösung, die den Schutz aller Verkehrsteilnehmer in den Vordergrund stellt.

Optimierung des Verkehrsablaufs durch Mittelstreifen

Dank der vorhandenen breiten Fahrbahnkonstruktion lässt sich die geplante Massnahme ohne grossen Eingriff in das Landschaftsbild umsetzen. Der neu geschaffene Mittelstreifen ermöglicht es Fahrzeugen, die nach links abbiegen wollen, sich ausserhalb des durchgehenden Hauptverkehrsflusses zu positionieren. Sie können dort warten, bis eine ausreichend grosse Lücke im Gegenverkehr vorhanden ist.

Advertisement

Diese Regelung hat den positiven Effekt, dass der nachfolgende Verkehr nicht mehr durch wartende Fahrzeuge behindert wird. Gleichzeitig werden die Konflikte mit dem Gegenverkehr deutlich entschärft, da die Abbieger nicht mehr direkt in den Strassenraum eindringen müssen, sondern in einem gesicherten Bereich ausharren. Dies führt zu einer insgesamt harmonischeren und sichereren Verkehrsführung.

Technische Ausführung und räumliche Dimensionen

Zur optischen und funktionalen Begrenzung des neuen Bereichs werden auf der West- und Ostseite sogenannte Inselköpfe angebracht. Diese Markierungen verdeutlichen für alle Fahrer den Anfang und das Ende des neu geschaffenen Mehrzweckstreifens. Auf der Westseite ist eine leichte Verschiebung des vorhandenen Fussgängerstreifens vorgesehen. Der neue Inselkopf führt hier direkt durch den bestehenden Gehweg, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Die Gesamtlänge des Mittelstreifens beträgt rund 225 Meter, bei einer Breite von zwei Metern. Diese Dimensionierung sorgt für ein einheitliches Strassenbild im Bereich der Fahrbahnüberbreite. Zudem ermöglicht diese Länge, weitere Strassenein- und -ausfahrten im Umfeld korrekt zu erfassen und in das neue Konzept zu integrieren.

Zukunftssichere Infrastruktur für Siebnen

Mit der Umsetzung der Arbeiten im Jahr 2026 zeigt der Kanton Schwyz, dass er auf langfristige Verkehrssicherheit setzt. Die Massnahme ist nicht nur als kurzfristige Reparatur zu sehen, sondern als nachhaltige Optimierung der Straßensicherheit. Die Verbesserung der Sichtverhältnisse und die klare Trennung der Verkehrsströme werden dazu beitragen, die Unfallzahlen nachhaltig zu senken.

Advertisement

Für die Anwohner und das Gewerbe in Siebnen bedeutet dies eine bessere Lebensqualität und weniger Stauungen im Alltag. Die gezielte Platzierung der baulichen Elemente berücksichtigt sowohl den motorisierten als auch den Fussgängerverkehr. Durch die Verschiebung des Fussgängerstreifens bleibt die Barrierefreiheit erhalten, während gleichzeitig der Schutz vor abbiegenden Fahrzeugen erhöht wird. Dies ist ein wichtiger Schritt für die moderne Infrastrukturentwicklung in der Region.