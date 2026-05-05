Verkehrsregime für Eishockey-WM 2026 in Zürich

Während der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 in Zürich wird ein spezielles Verkehrsregime gelten. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird dringend empfohlen, da es zu erheblichen Einschränkungen im Strassenverkehr kommt.

Die Stadt Zürich bereitet sich intensiv auf die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 vor, die vom 15. bis 31. Mai in der Swiss Life Arena stattfinden wird.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und die Verkehrsbelastung zu minimieren, wird während der gesamten Dauer des Turniers ein spezielles Verkehrsregime in Kraft treten. Die Stadtverwaltung empfiehlt dringend die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da es an den Spieltagen zu erheblichen Einschränkungen im Strassenverkehr rund um die Arena und insbesondere im Bereich der Hermetschloobrücke kommen wird. Diese Brücke wird an den Spieltagen für den motorisierten Individualverkehr nicht befahrbar sein.

Zusätzlich wird auf der Vulkanstrasse zwischen dem Familiengartenareal und der Hermetschloobrücke ein umfassendes Halteverbot verhängt, um die Zufahrt für Einsatzfahrzeuge und den öffentlichen Verkehr freizuhalten. Fahrzeuge, die widerrechtlich in diesem Bereich parken, werden umgehend und auf Kosten des Fahrzeughalters abgeschleppt. Die Massnahmen dienen dazu, die Sicherheit aller Besucher und Anwohner zu gewährleisten und einen effizienten Verkehrsfluss zu ermöglichen. Die Stadt Zürich hat umfangreiche Planungen vorgenommen, um die Auswirkungen des erhöhten Verkehrsaufkommens zu minimieren und alternative Routen zu schaffen.

Dennoch wird von allen Besuchern erwartet, dass sie sich frühzeitig über die aktuelle Verkehrslage informieren und genügend Zeit für die Anreise einplanen. Die Koordination mit dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) ist eng abgestimmt, um eine optimale Nutzung des öffentlichen Verkehrsnetzes zu gewährleisten. Die Sperrungen umfassen nicht nur die Hermetschloobrücke und die Vulkanstrasse, sondern auch Teile des Bereichs rund um die Swiss Life Arena und das angrenzende Familiengartenareal.

Diese Bereiche werden für den motorisierten Individualverkehr gesperrt, mit Ausnahme von Fussgängern, Velofahrern und Fahrzeugen, die eine spezielle Bewilligung der Stadtpolizei Zürich besitzen. Die Stadtpolizei behält sich zudem das Recht vor, aufgrund der aktuellen Verkehrslage weitere ausserordentliche Sperrungen anzuordnen, um die Sicherheit zu gewährleisten und den Verkehrsfluss zu optimieren. Es ist daher ratsam, sich vor der Anreise über die aktuellsten Informationen zu informieren.

Die Stadt Zürich hat eine umfassende Informationskampagne gestartet, um die Bevölkerung und die Besucher über die Verkehrsänderungen zu informieren. Diese Kampagne umfasst unter anderem die Veröffentlichung von Informationen auf der Website der Stadt Zürich, in den sozialen Medien und in den lokalen Medien.

Darüber hinaus werden Informationsstände an den Bahnhöfen und in der Innenstadt eingerichtet, um Fragen zu beantworten und Auskünfte zu erteilen. Die Stadtverwaltung betont, dass die Einhaltung der Verkehrsregeln und die Beachtung der Anweisungen der Stadtpolizei von entscheidender Bedeutung sind, um einen reibungslosen Ablauf der Weltmeisterschaft zu gewährleisten. Um die Anreise für die Besucher so einfach und bequem wie möglich zu gestalten, ist in jedem Eintrittsticket für die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 die Hin- und Rückreise im Zürcher Verkehrsverbund «Alle Zonen» 2.

Klasse bereits integriert. Dies ermöglicht den Besuchern, ohne zusätzliche Kosten das gesamte Netz des ZVV zu nutzen. Die Stadt Zürich empfiehlt die Anreise mit dem Zug zum Bahnhof Zürich Altstetten, der sich in unmittelbarer Nähe zur Swiss Life Arena befindet. Weitere Haltestellen in der Nähe sind «Bahnhof Altstetten Nord», «Farbhof», «Seidelhof», «Bändliweg» und «Grünaustrasse».

Die Fahrgäste werden jedoch dringend gebeten, vor ihrer Reise den Fahrplan des ZVV zu überprüfen und sich über mögliche Fahrplanänderungen oder Verspätungen zu informieren. Der ZVV wird während der Weltmeisterschaft zusätzliche Züge und Busse einsetzen, um die erhöhte Nachfrage zu decken. Die Stadt Zürich und der ZVV arbeiten eng zusammen, um sicherzustellen, dass alle Besucher sicher und pünktlich zur Arena gelangen können.

Die Weltmeisterschaft ist ein wichtiges Ereignis für die Stadt Zürich, und die Stadtverwaltung ist bestrebt, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten





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