Verkehrsmanagement in Zürich: Jürg Christen steuert den Chaos-Organismus

Jürg Christen leitet das Verkehrsmanagement in Zürich. Er erklärt die technischen Hintergründe der Ampelschaltungen und die Strategien gegen Staus mit präzisen Zahlen.

Jürg Christen leitet seit über zwei Jahrzehnten das Verkehrsmanagement in der Stadt Zürich. Als Leiter der Dienstabteilung Verkehr sorgt er dafür, dass sich die riesigen Mengen an Fahrzeugen durch das städtische Straßennetz bewegen, ohne dass das System kollabiert. Im Gegensatz zu vielen politischen Akteuren, die sich in ideologischen Kämpfen um das Thema Mobilität verlieren, konzentriert sich der Planer auf rein pragmatische und technische Lösungen. Er verzichtet auf emotionale Debatten und priorisiert die Stabilität des gesamten Verkehrsorganismus über alles andere.

Tägliche Herausforderungen am Limmatquai

An der Kreuzung von Limmatquai, Mühlegasse und Rudolf-Brun-Brücke erkennt Jürg Christen sofort, wenn der Verkehr ins Stocken gerät. Dort, wo sich ein Reisecar und mehrere Lieferwagen an einer Ampel stauen, sieht er kein zufälliges Phänomen, sondern eine Abweichung von den von ihm und seinem Team programmierten Berechnungen. Für den Leiter des Verkehrsmanagements ist dieser Rückstau ein ungünstiges Signal, das sofortige Analyse erfordert. Er betrachtet den Verkehr nicht als reinen Kulturkampf zwischen unterschiedlichen Nutzergruppen, sondern als einen komplexen Organismus, der durch präzises Messen, Steuern und Regeln stabil gehalten werden muss. Selbst bei hitzigen Diskussionen zwischen Auto- und Velofahrenden bleibt er sachlich und fokussiert sich auf die technischen Abläufe.

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Volumen und technische Steuerung

Die schiere Menge an Verkehr, die täglich durch die Stadt Zürich fließt, übersteigt oft die Vorstellungskraft. Rund 500.000 Autos passieren tagtäglich die Schnittstellen an den Stadtgrenzen. Etwa 250.000 Fahrzeuge fahren hinein und ebenso viele wieder hinaus. Setzt man diese Kolonne hintereinander auf, ergäbe das eine Länge von rund 2.500 Kilometern, die von Zürich bis nach Casablanca reichen würde. Diese gewaltige Fahrzeugzahl muss sich durch ein Straßennetz bewegen, das sich nicht beliebig erweitern lässt. Dazwchen verkehren Trams und Busse, Velos manövrieren sich durch den Verkehr und Fußgänger überqueren die Straßen. Ständige Eingriffe wie Baustellen, unerwartet ausschwenkende Bagger oder Unfälle können das feine, filigrane Gleichgewicht innerhalb kürzester Zeit durcheinanderbringen. Jürg Christen und sein Team agieren daher wie Verkehrschirurgen, die jedes Detail überwachen.

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Pufferräume und Vermeidung von Gridlocks

Eines der wichtigsten Instrumente im Kampf gegen Staus sind die sogenannten Pufferräume. Diese funktionieren über gezielte Rotphasen an Ampeln, die Autos absichtlich zurückhalten, damit sie nicht gleichzeitig in bereits überlastete Straßensegmente gelangen. Jürg Christen erklärt, dass der Verkehr bewusst zerstückelt und verarbeitbar gemacht werden muss. Die Nachfrage nach Straßenkapazität in der Stadt liegt aktuell ungefähr doppelt so hoch wie das Angebot. Würde man alle Ampeln so schalten, dass Autos maximal ungehindert in die Stadt fahren könnten, wäre das Ergebnis paradoxerweise ein totales Chaos. Zunächst könnte der Verkehr zwar ein oder zwei Stunden flüssiger laufen, doch dann würden immer mehr Fahrzeuge ins Netz drängen. Das Ergebnis wäre ein Gridlock: Autos blockieren sich gegenseitig an den Kreuzungen, und der gesamte Verkehr kommt zum Erliegen. Die Ampeln dienen also nicht nur der Koordination, sondern der systemischen Entlastung.

Hintergründe und tägliche Überwachung

Jürg Christens Weg in das Verkehrsmanagement zeichnete sich bereits früh ab. Er absolvierte bei Elektrowatt in Luzern eine Ausbildung zum Elektroplaner und beschäftigte sich bereits als Lehrling mit dem Verkehrsregime eines Parkhauses. Diese technische Basis prägt bis heute seinen Ansatz, bei dem er lieber über die Programmierung einer Ampel spricht als über große politische Gesten. Seine Arbeit endet nicht mit der Installation der Technik; sie erfordert ständige Kontrolle. Es kommt durchaus vor, dass Jürg Christen und seine Mitarbeitenden auf dem Heimweg einen Umweg in Kauf nehmen, um neue Verkehrsführungen selbst zu testen. Sie prüfen, ob die Tafeln richtig stehen, ob die Signalisation funktioniert und ob die Lösung für Autofahrende und Velofahrende tatsächlich praktikabel ist. Wenn nötig, setzen sie sich selbst ins Auto oder aufs Velo, um die Strecke abzufahren. Jürg Christens Erfahrung zeigt: Man hat in diesem Beruf nie aufgehört zu lernen, da sich die Anforderungen ständig ändern und das System eine ständige Anpassung erfordert.