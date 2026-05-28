Der Verkehr in den Wintersportort Engelberg OW hat weiter zugenommen. Die Zahl der Personen, welche zwischen September 2025 und März 2026 das Engelbergertal oder das Klosterdorf besuchten, blieb im Vergleich zum Winter zuvor ähnlich hoch. Der Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr erhöhte sich aber.

Mehr Krise in Kuba: Wir halten es nicht mehr aus. Der Verkehr in den Wintersportort Engelberg OW hat weiter zugenommen. Dies hat das gemeinsame Monitoring der Kantone Ob- und Nidwalden sowie der Gemeinde Engelberg ergeben.

Der Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr erhöhte sich aber. Gemäss einer gemeinsamen Mitteilung vom Donnerstag blieb die Zahl der Personen, welche zwischen September 2025 und März 2026 das Engelbergertal oder das Klosterdorf besuchten, im Vergleich zum Winter zuvor ähnlich hoch. Die Frequenzen würden somit ein konstantes Niveau aufweisen, hiess es in der Mitteilung. Der Verkehr nahm dagegen zu.

Die Messstelle, die an der Strasse zwischen Wolfenschiessen NW und Grafenort OW postiert ist, registrierte an einem durchschnittlichen Tag 197 zusätzliche Fahrzeuge. Dies entspricht einem Plus von drei Prozent. Der für den Strassenverkehr definierte Schwellenwert wurde an zwölf Tagen überschritten. Im Winter 2024/25 geschah dies nur an acht Tagen.

Allerdings fuhren auch mehr Personen mit der Bahn. Bei diesem Transportmittel betrug die Zunahme für einen Durchschnittstag 393 Passagiere oder 18 Prozent. Der Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr erhöhte sich damit und erreichte 23 Prozent. Um die Dörfer im Engelbergertal vom Verkehr zu entlasten, werden kombinierte Billette für Bahn, Bus und Bergbahnen angeboten.

Hier konnten die Absatzzahlen gemäss der Mitteilung gesteigert werden. Zudem soll das Parkgebührenreglement von Engelberg überarbeitet werden. Auch werden die Kapazitäten der Bahn auf den Fahrplanwechsel 2026 hin erhöht





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