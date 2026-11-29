Der historische Palazzo in Bergamo, einstiges Zuhause von Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi, steht zum Verkauf. Experten schätzen den Wert auf Millionen.

Das historische Anwesen in der Altstadt von Bergamo in Italien befindet sich derzeit zum Verkauf. Dieses frühere Zuhause der Moderatorin Michelle Hunziker und des Modeerben Tomaso Trussardi weckt großes Interesse. Laut Berichten der italienischen Zeitung Corriere della Sera könnte das Gebäude mehrere Millionen Euro einbringen. Es ist jedoch noch unklar, welchen genauen Preis die Eigentümer für die Liegenschaft verlangen.

Historische Details des Palazzo in Bergamo

Der Palazzo wurde im Jahr 1570 errichtet und bietet eine enorme Fläche von insgesamt 5150 Quadratmetern. Die Ausstattung umfasst 15 Schlafzimmer sowie 20 Badezimmer. Zu den besonderen Merkmalen gehören ein eigener Spa-Bereich, ein Park und eine Terrasse. Auch eine imposante Marmortreppe, prunkvolle Decken und ein unterirdischer Gang zählen zu den architektonischen Highlights des Anwesens. Fünf weitere Wohnungen mit jeweils 200 Quadratmetern Wohnfläche gehören zum Gebäudekomplex. Am Eingang rankt Efeu in Herzform, was an die gemeinsame Zeit des Ex-Paares erinnert.

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Bewertung und Immobilienexperten

Immobilienexperte Gianfederico Belotti liefert eine Orientierung für die Bewertung der Liegenschaft. Bei Immobilien mit Blick auf die Unterstadt spricht man von 8000 bis 10.000 Euro pro Quadratmeter. Der 1570 erbaute Palazzo umfasst insgesamt 5150 Quadratmeter. Ganz neu ist das Verkaufsangebot jedoch nicht. Bereits vor rund zehn Jahren wurde für das Anwesen ein Käufer gesucht. Damals soll der Preis noch bei 18 Millionen Euro gelegen haben.

Biografie und Beziehung der Eigentümer

Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi heirateten im Oktober 2014 in Bergamo. Gemeinsam haben sie zwei Töchter, Sole und Celeste. Im Januar 2022 machte das Ex-Paar seine Trennung öffentlich. Vorausgegangen waren monatelange Spekulationen über Anzeichen für das Ehe-Aus. Im November 2021 berichteten Freunde dem Magazin Diva e Donna, dass Hunziker bereits mit den beiden Töchtern in Mailand lebte. Trussardi hingegen blieb im Palazzo in Bergamo.

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Gründe und Auswirkungen der Trennung

Warum die Ehe scheiterte, haben die beiden nie öffentlich erklärt. Laut damaligen Berichten der Bild soll die Moderatorin den Schlussstrich gezogen haben. Dass es nicht immer harmonisch zuging, hatte sie bereits zu ihrem Bedürfnis nach mehr Freiraum erklärt. Ihr Wunsch war es, sich selbst etwas Gutes zu tun und Raum und Zeit für sich zu finden. Dabei müsse sie aufhören, sich besessen um alle zu kümmern.

Zukunft des historischen Anwesens

Der Verkauf des Palazzo Trussardi stellt nun einen neuen Schritt in der Geschichte des Gebäudes dar. Die genaue Höhe des Verkauf_preises steht noch aus. Experten gehen jedoch davon aus, dass der historische Wert und die Lage in der Altstadt von Bergamo den Preis bestimmen. Das Interesse an solchen historischen Liegenschaften bleibt hoch. Die Zukunft des Anwesens ist nun ungewiss. Ob es ein neues Leben als Museum oder privater Wohnsitz findet, bleibt abzuwarten.