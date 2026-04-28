Verheerender Brand in Tübach: Garage brennt aus, Haus unbewohnbar

In der Nacht auf Dienstag ist in Tübach ein Feuer in einer Garage eines Doppeleinfamilienhauses ausgebrochen und hat sich auf das Gebäude ausgedehnt. Niemand wurde verletzt, der Sachschaden ist jedoch enorm. Die Brandursache wird untersucht.

Am frühen Dienstagmorgen, den 28. April 2026, ereignete sich in Tübach ein verheerender Brand in einer Garage eines Doppeleinfamilienhaus es, der sich rasch auf das gesamte Gebäude ausbreitete.

Der Notruf ging kurz vor 3:30 Uhr bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen ein, wobei mehrere Anrufer gleichzeitig von einem Feuer in der Garage an der Ruhebergstrasse berichteten, das bereits Flammen auf die darüberliegenden Stockwerke schickte. Die alarmierte Feuerwehr traf kurz darauf vor Ort und stellte fest, dass die Garage in Vollbrand stand und das Feuer bereits auf die Fassade des Hauses übergegriffen hatte.

Trotz der schnellen Reaktion der Einsatzkräfte gestaltete sich die Brandbekämpfung aufgrund der intensiven Hitzeentwicklung und der Gefahr einer weiteren Ausbreitung des Feuers als anspruchsvoll. Die Feuerwehrleute konnten jedoch durch gezielten Einsatz von Löschwasser das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen, bevor es auf weitere Gebäude übergreifen konnte. Glücklicherweise konnten sich alle Bewohner des betroffenen Hauses rechtzeitig und selbstständig in Sicherheit bringen. Niemand wurde bei dem Brand verletzt, was angesichts der Heftigkeit des Feuers als großes Glück betrachtet werden kann.

Als Vorsichtsmaßnahme wurde auch ein benachbartes Gebäude evakuiert, um die Sicherheit der dortigen Bewohner zu gewährleisten. Die Evakuierung verlief ohne Zwischenfälle und die Bewohner konnten nach Abschluss der ersten Brandbekämpfungsmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren. Die ersten Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass das Feuer in der Garage durch einen brennenden Pkw ausgelöst wurde.

Die genaue Ursache des Fahrzeugbrandes ist jedoch noch unklar und wird nun von der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen intensiv untersucht. Die Brandursachenermittler werden den Brandort sorgfältig untersuchen, Spuren sichern und mögliche technische Defekte oder andere Ursachen für den Fahrzeugbrand prüfen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt.

Dies umfasst nicht nur die Schäden am betroffenen Haus, sondern auch die Kosten für die Brandbekämpfung, die Evakuierung und die Bergung der Trümmer. Das betroffene Doppeleinfamilienhaus ist aufgrund der erheblichen Brandschäden derzeit unbewohnbar. Die Gemeinde Tübach und die Gebäudeversicherung arbeiten eng zusammen, um den betroffenen Bewohnern schnellstmöglich eine geeignete Ersatzunterkunft zur Verfügung zu stellen. Die Organisation der Ersatzunterkunft stellt eine logistische Herausforderung dar, da die Gemeinde sicherstellen muss, dass die Bewohner unter angemessenen Bedingungen untergebracht werden können.

Bei dem Einsatz waren rund 30 Angehörige der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie ein Vertreter der Gebäudeversicherung im Einsatz. Die Feuerwehrleute leisteten hervorragende Arbeit bei der Brandbekämpfung und der Rettung von Personen. Der Rettungsdienst sorgte für die medizinische Versorgung der Einsatzkräfte und stand den Bewohnern zur Seite. Der Vertreter der Gebäudeversicherung nahm den Schaden auf und kümmerte sich um die Organisation der Ersatzunterkunft.

Die Kantonspolizei St.Gallen führte die Ermittlungen vor Ort durch und koordinierte den Einsatz. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einsatzorganisationen verlief reibungslos und effizient. Die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen koordinierte den Einsatz und nahm die zahlreichen Notrufe entgegen. Die Leitzentrale sorgte für eine schnelle und effektive Alarmierung der Einsatzkräfte und koordinierte den Einsatzablauf.

Der Brand in Tübach zeigt erneut, wie wichtig ein funktionierendes Notfallsystem und eine gut ausgebildete Feuerwehr sind. Die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte hat dazu beigetragen, dass niemand verletzt wurde und dass der Brand nicht auf weitere Gebäude übergreifen konnte. Die Gemeinde Tübach wird die Bewohner des betroffenen Hauses weiterhin unterstützen und bei der Bewältigung der Folgen des Brandes helfen





tagblatt_ch / 🏆 32. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brand Tübach Feuer Garage Doppeleinfamilienhaus Sachschaden Brandursache Einsatz Feuerwehr Polizei

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brand im St. Jakob-Park: Zerstörte Fussballschuhe und Yakins EinschätzungEin Brand im Basler St. Jakob-Park zerstörte die individuell angepassten Fussballschuhe der FCB-Profis. Nati-Trainer Murat Yakin erklärt die Bedeutung von gut eingetragenen Schuhen für Profifussballer und wie sich seine eigenen Ansprüche an Schuhwerk im Laufe der Karriere verändert haben.

Read more »

Hombrechtikon ZH: 130'000 Franken nach Brand gesammeltNach dem Grossbrand in Hombrechtikon erhielt die betroffene Familie innert Stunden enorme Unterstützung per Spendenaufruf.

Read more »

Verheerender Bombenanschlag in Kolumbien fordert mindestens 19 TodesopferKurz vor der Präsidentschaftswahl hat ein Bombenanschlag im Departamento Cauca mindestens 19 Zivilisten getötet und mehr als 48 verletzt. Die Sicherheitslage in Kolumbien verschärft sich.

Read more »

Brand in Mehrfamilienhaus verursacht Sachschaden von über 100'000 FrankenEin Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Erlenbachquartier von Herisau hat am Sonntagabend einen Sachschaden von über 100'000 Franken verursacht. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig retten, und die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Die Brandursache wird untersucht, und die betroffenen Bewohner wurden vorübergehend untergebracht.

Read more »

Mehrere Luxusautos aus Garage in Murten gestohlenUnbekannte haben am Wochenende aus einer Garage in Murten bei zwei Einbrüchen fünf Luxusfahrzeuge gestohlen. Der Wert der Autos beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken, wie die Kantonspolizei Freiburg am Montag mitteilte.

Read more »

Murten FR: Luxusautos aus Garage gestohlen – Täter schlagen zweimal zuIn Murten FR wurden bei zwei Einbrüchen mehrere Fahrzeuge gestohlen. Die Täter flüchteten, die Polizei ermittelt.

Read more »