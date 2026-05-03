Verheerender Brand in Langnau BE: Zwei Mehrfamilienhäuser zerstört

In der Nacht auf Sonntag brannte es in Bärau, Gemeinde Langnau BE. Zwei Mehrfamilienhäuser und ein Nebengebäude wurden stark beschädigt. Alle Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Die Brandursache ist noch unklar.

In der Nacht auf Sonntag kam es in Bärau, einem Ortsteil der Gemeinde Langnau im Kanton Bern , zu einem verheerenden Brand , der zwei Mehrfamilienhäuser und ein dazugehöriges Nebengebäude erfasste.

Glücklicherweise konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner die Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. Die Feuerwehren der Region Langnau, Eggiwil und Trub-Trubschachen leisteten am Sonntagmorgen hervorragende Arbeit, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte sind die betroffenen Gebäude jedoch stark beschädigt und derzeit unbewohnbar. Die Gemeinde Langnau hat umgehend eine vorübergehende Unterbringung für die betroffenen Personen organisiert, um sicherzustellen, dass niemand auf der Straße zurückbleibt.

Die Brandmeldung ging kurz nach 0:30 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen die Gebäude bereits in Vollbrand, was die Situation erheblich erschwerte. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten, Spezialisten der Kantonspolizei, Ambulanzpersonal, ein Care-Team, Gemeindevertreter und Vertreter des Regierungsstatthalteramtes waren im Einsatz, um die Situation zu bewältigen und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Die Durchfahrt zwischen Langnau und Trubschachen sowie die entsprechende Bahnlinie blieben aufgrund der Löscharbeiten und der damit verbundenen Gefahren für den Verkehr gesperrt. Eine entsprechende Umleitung wurde eingerichtet und signalisiert, um den Verkehrsfluss so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Alertswiss hatte bereits in der Nacht vor einer starken Rauchentwicklung und einem unangenehmen Geruch gewarnt und die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten.

Nach aktuellem Kenntnisstand bestand für die Bevölkerung keine direkte Gefahr, jedoch wurde zur Vorsicht gemahnt. Die Kantonspolizei Bern bestätigte den Grosseinsatz am frühen Sonntagmorgen gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA und betonte die enge Zusammenarbeit aller beteiligten Einsatzkräfte. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und wird von der Kantonspolizei Bern untersucht. Es ist davon auszugehen, dass die Ermittlungen einige Zeit in Anspruch nehmen werden, um die genauen Umstände des Brandes zu rekonstruieren und mögliche Ursachen zu identifizieren.

Die Gemeinde Langnau und die Kantonspolizei Bern bedanken sich bei allen Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Professionalität. Die Unterstützung der Bevölkerung und die schnelle Reaktion aller Beteiligten haben dazu beigetragen, dass der Schaden begrenzt werden konnte und niemand zu Schaden kam. Die Gemeinde Langnau hat bereits angekündigt, die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner bei der Bewältigung der Folgen des Brandes zu unterstützen und ihnen bei der Suche nach einer langfristigen Wohnlösung zu helfen.

Es wird erwartet, dass die Aufräumarbeiten und die Sanierung der beschädigten Gebäude einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Die Gemeinde Langnau und die Kantonspolizei Bern werden die Bevölkerung weiterhin über den Fortschritt der Ermittlungen und die weiteren Schritte informieren. Die Solidarität und der Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde Langnau sind in dieser schwierigen Situation von großer Bedeutung. Es ist wichtig, dass die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner sich nicht allein fühlen und auf die Unterstützung der Gemeinde und der Kantonspolizei zählen können.

Die Gemeinde Langnau hat eine spezielle Anlaufstelle eingerichtet, an die sich die betroffenen Personen wenden können, um Informationen und Unterstützung zu erhalten. Die Kantonspolizei Bern steht ebenfalls für Fragen und Anliegen zur Verfügung. Die Brandkatastrophe in Bärau hat die Gemeinde Langnau und die gesamte Region erschüttert. Es ist wichtig, dass alle Beteiligten zusammenarbeiten, um die Folgen des Brandes zu bewältigen und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Die Gemeinde Langnau und die Kantonspolizei Bern werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner zu unterstützen und ihnen bei der Bewältigung dieser schwierigen Situation zu helfen





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Brand Langnau Bern Feuerwehr Unbewohnbar

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